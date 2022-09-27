«Два «Сармата» в вулкан, один пуск «Посейдона» – и США смоет» – полковник Трухан

27.09.2022  00:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


В случае открытого ядерного противостояния Вашингтона и Москвы, по сравнению с географическим расположением России, США находятся в максимально невыгодном положении.

Об этом в эфире «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае открытого ядерного противостояния Вашингтона и Москвы, по сравнению с географическим расположением России,...

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«Вопрос заключается в том, что наши, кажется, с 2007 года предупреждают, что «Мы – не Советский Союз, и каких-то односторонних обязательств на себя брать не собираемся и применим (ядерное оружие – ред.) тогда, когда сочтем нужным». Видимо, есть какие-то расторговки и какие-то угрозы.

Есть серьезные люди, которые умеют в военное дело, включая географию и геологию. Раздолбать Россию, которая стоит на двух континентальных плитах, соединенных уральским хребтом – довольно сложная история. Раздолбать Америку, которая стоит на Йеллоустоинском разъеме – гораздо проще история. Там даже по Вашингтону бить не нужно. Там «Сармат» в Йеллоустоунский вулкан нужно уронить дважды. Это – что касается стратегии.

Теперь перечень ядерных носителей. Там, к примеру, по «Посейдону» нет ключевого фактора: это даже не автономность его и не скорость, а глубина, на которой он работает. Проблема заключается в том, что он не ловится ни гидроакустикой – ничем, на этих глубинах. И смысл заключается в том, что есть еще конфигурация расположения городов. Американские города расположены все на побережьях, они все по латералям расположены. И, будучи на границе латералей, взорванная ядерная торпеда просто смоет нахрен все эти города», – пояснил Трухан.

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