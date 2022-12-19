Два сельских энтузиаста поплатились, запустив дроны над крымской степью

19.12.2022  20:33 (Мск), Нижегорское
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Сразу двух жителей Нижнегорского района оштрафовали за использование квадрокоптера.

Один мужчина заплатит 3 тысячи рублей за беспилотник, другой – 1,5 тысячи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу двух жителей Нижнегорского района оштрафовали за использование квадрокоптера. Один мужчина заплатит 3 тысячи...

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По информации Нижнегорского районного суда, 38-летний житель попался на запуске беспилотника повторно. По этой причине его административный штраф составляет не 1,5 тысячи, а уже 3 тысячи рублей. Квадрокоптер он запускал вблизи своего жилого дома, правда, не понятно с какой целью.

19-летний юноша тоже поднимал БПЛА в своем дворе, но с поличным попался впервые. Поэтому ему присудили 1,5 тысячи рублей штрафа.

В суде напомнили, что с 9 сентября на территории республики действует запрет на использование пиротехники и беспилотных воздушных судов. Нарушение данного запрета влечет административную ответственность.

Недавно к штрафу был приговорен 29-летний житель Евпатории за использование пиротехники. Нарушитель не смог дождаться 31 декабря, когда на время новогоднего празднества действие запрета на салюты и фейерверки будет снято.

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