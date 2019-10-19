19.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Россия, Сербия, Энергетика
Просмотров:

Два сербских государства будут получать газ из России независимо от Украины

Республика Сербская намерена присоединиться к газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик

«Это зависит от того, когда трубопровод прибудет в Сербию, тогда, конечно, он также пойдет в Республику Сербскую», – сказал Додик телеканалу РТРС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он намерен обсудить вопросы газоснабжения республики с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.  Ранее представители Республики Сербской общались с руководством «Газпрома» .

Политик отметил, что он также обсудит с Медведевым другие формы экономического  сотрудничества.

«Я ознакомлю его с политической ситуацией в Республике Сербской и проблемами, которые возникли в связи с неспособностью сформировать правительство в Боснии и Герцеговине», – сказал Додик.

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» будет закончен до конца года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия будет потреблять российский газ, независимо от того, сохранится ли транзит через территорию Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть