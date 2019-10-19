Два сербских государства будут получать газ из России независимо от Украины

19.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Республика Сербская намерена присоединиться к газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик

«Это зависит от того, когда трубопровод прибудет в Сербию, тогда, конечно, он также пойдет в Республику Сербскую», – сказал Додик телеканалу РТРС.

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Он намерен обсудить вопросы газоснабжения республики с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ранее представители Республики Сербской общались с руководством «Газпрома» .

Политик отметил, что он также обсудит с Медведевым другие формы экономического сотрудничества.

«Я ознакомлю его с политической ситуацией в Республике Сербской и проблемами, которые возникли в связи с неспособностью сформировать правительство в Боснии и Герцеговине», – сказал Додик.

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» будет закончен до конца года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия будет потреблять российский газ, независимо от того, сохранится ли транзит через территорию Украины.