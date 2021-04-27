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27.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Россия
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«Два стакана по двести». В России появилась новая антиковидная вакцина


Российские ученые разработали новую вакцину, предохраняющую от коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете»рассказал главный разработчик препарата, член-корреспондент РАН, завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

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Издание обращает внимание, что вакцина изготовляется в виде ряженки, а чтобы привиться – одному человеку понадобится два стакана по 200 граммов. Первый делится на три приема – пить надо через день, второй – через 21 день после этого.

«В ферментированных продуктах в большом количестве содержатся бактерии. И от того, какими свойствами они обладают – зависят свойства продукта. Если в эти бактерии, которые ферментируют, скажем, молоко, введем, например, бактерии, которые несут в себе белок коронавируса, то получим вакцинный продукт, который защитит от COVID-19», – объяснил Суворов.

Он уточнил, что вакцина на основе или коровьего молока, или соевого молока.

«Так что веганы могут спокойно ее пить тоже. По вкусу и цвету мне она больше напоминает ряженку. Хотя некоторые, кто пробовал, говорят, что больше похоже на йогурт», – отметил ученый.

Также собеседник издания уточнил, что сейчас проверяется эффективность препарата.

«А вот что касается технологической стороны, то видим несколько плюсов. Главные: она не требует жестких условий хранения, низких температур и ее легко масштабировать на простых производствах. Достаточно создать условия для ферментации молочнокислых бактерий. Это температура 37 градусов. И через сутки вы можете из небольшого количества стартовой культуры получать огромное количество вакцины. Ничего сложного: молоко плюс закваска.


А полученные бактерии вакцинного препарата можно высушить, свойства они не теряют. И фасовать в виде капсул, пакетиков-саше. В сухом виде вообще условия для хранения крайне щадящие», – подчеркнул ученый.

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