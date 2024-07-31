Украина якобы находится на подъеме, поэтому идти на уступки России и начинать переговоры еще рано – нужно продолжать гибнуть за ВСУ еще как минимум до конца года.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-командир роты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно нам придется эти переговоры вести, не велики шансы, что война закончится так, что эти переговоры не будут нужны. Но сейчас точно еще не время. Сейчас – ситуация, когда у россиян заканчивается запал или, если говорить о военной машине как о машине, то завод у них заканчивается, бензин у них заканчивается, но еще только начал заканчиваться. У нас наоборот – мы на взлете, на взлете не стремительном, скорее, вползании наверх», – сказал нацист.

«Конечно, переговоры нужно вести, когда мы поменяемся с россиянами местами. Время для переговоров дозреет, когда будет очевидно, что дальше это время работает только на нас, а у россиян наоборот все идет хуже и хуже. Этот перелом произойдет, может, осенью, может, зимой этого года. Но это еще месяцы тяжелого труда. Но этот перелом уже вырисовывается и наихудшая ошибка, которую мы можем сделать, это просто немного недотянуть, а взять и сдуться первыми. Вот, орки сдуются. Но если сейчас украинский тыл решит, что с нас уже достаточно, все, хорош, – это будет самая страшная ошибка, которую можно сделать», – заявил Дикий.