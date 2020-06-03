Два украинских карателя подорвались на «дружественной» мине

03.06.2020, Луганск, Сергей Вреднков

В зоне так называемой «ООС» двое военнослужащих ВСУ во время сбора грибов подорвались на «дружественной» мине, а их командир был жестоко избит вышестоящим начальством.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашими наблюдателями, с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником, зафиксирован факт подрыва на собственных минах двух военнослужащих 93 бригады ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. По поступившей к нам информации, происшествие произошло вследствие личной безответственности военнослужащих, в ходе сбора грибов», – говорится в сообщении.

Более того, в ходе дачи объяснений командиру роты был избит непосредственный командир пострадавших младший сержант ВСУ Войтович.

«Раненые военнослужащие были эвакуированы в 59 военно-медицинский госпиталь Северодонецка, а их командир отделения младший сержант Войтович, в ходе дачи объяснений командиру роты по факту ранения подчиненных, был подвергнут избиению и поступил в медицинский пункт с переломом челюсти. Со слов потерпевшего, травма получена им якобы в результате падения по собственной неосторожности», – добавили в ведомстве.