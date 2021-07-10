10.07.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Сирия, США
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Два вертолета ВС США пролетели над сирийским Дейр-эз-Зором

Очевидцы заметили два вертолета ВС США над провинцией Дейр-эз-Зор в Сирии. Вертолеты пролетели вдоль...

Очевидцы заметили два вертолета ВС США над провинцией Дейр-эз-Зор в Сирии.

Вертолеты пролетели вдоль долины Евфрата над подконтрольными курдам районами, после чего свернули в сторону пустыни, пишут источники в Twitter.

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Американское присутствие в Сирии в последнее время ощутимо укрепляется. На восток страны регулярно прибывают конвои с техникой и материально-техническим обеспечением из Ирака.

В конце июня ВВС США нанесли удары по сирийской-иракской границе. Эту атаку раскритиковали в Дамаске и Багдаде. Таким образом Вашингтон подтвердил свое намерение продолжать произвол на Ближнем Востоке, прикрываясь борьбой с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Известно, что группировка была уничтожена несколько лет назад при участии «ЧВК Вагнера». В Сирии продолжают скрываться спящие ячейки ИГ, которым оказывают активную поддержку американские военнослужащие.

Совместно с боевиками ВС США организовали незаконную добычу и контрабанду сирийской нефти, чем спровоцировали топливный кризис в стране.

Помимо этого, американские военнослужащие вывозят из Сирии пшеницу. Недавно 45 грузиков с зерном пересекли границу с Ираком. Известно, что другие государства оказывают сирийцам гуманитарную помощь, отправляя им продуктовые наборы и медикаменты. Однако военное командование США полагает, что сирийская пшеница гораздо нужнее американским военнослужащим и боевикам.



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