Два защитника ДНР погибли под огнём ВСУ

21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Защитники Донбасса понесли потери под обстрелами ВСУ, которые за последние сутки вели огонь по позициям и населённым пунктам на нескольких направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за прошедшие сутки с 20 на 21 апреля ВСУ вели обстрелы на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские боевики открывали огонь из 120 и 82-мм миномётов, а также АГС и РПГ.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, уже с начала текущих суток на Горловском направлении боевики ВСУ из вооружения БМП-1 открыли огонь по н.п. Железная Балка, а также обстреляли из 82-мм минометов район посёлка шахты «6/7».

«Попытка Представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – констатировали в ведомстве.