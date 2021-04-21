Подпишись на рассылку
21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Два защитника ДНР погибли под огнём ВСУ

Новости Украины

Защитники Донбасса понесли потери под обстрелами ВСУ, которые за последние сутки вели огонь по позициям и населённым пунктам на нескольких направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, за прошедшие сутки с 20 на 21 апреля ВСУ вели обстрелы на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские боевики открывали огонь из 120 и 82-мм миномётов, а также АГС и РПГ.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, уже с начала текущих суток на Горловском направлении боевики ВСУ из вооружения БМП-1 открыли огонь по н.п. Железная Балка, а также обстреляли из 82-мм минометов район посёлка шахты «6/7».

«Попытка Представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – констатировали в ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть