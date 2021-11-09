Два жителя Крыма получили тюремные сроки за подготовку терактов

Южный окружной военный суд в Ростове признал двух крымчан виновными в подготовке терактов в образовательных учреждениях Керчи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что керчане 2003-го и 2004-го года рождения администрировали так называемые «группы смерти», где призывали к совершению терактов, а также сами готовились к этому, вдохновившись примером местного жителя Владислава Рослякова, который в октябре 2018-го года убил 20 человек в керченском политехническом колледже.

«В целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах т.н. группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений. По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», – говорится в сообщении.

Южный окружной военный суд признал подсудимых виновными и приговорл к 7-ми годам заключения в воспитательной колонии и к 4-м годам заключения в колонии общего режима.

Напомним, ФСБ пресекла подготовку терактов в двух образовательных учреждениях Керчи 18-го февраля 2020-го года.