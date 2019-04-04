Дважды непроходной Гриценко решил больше никогда не баллотироваться в президенты Украины

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Дважды проигравший гонку за пост президента Украины экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться на эту должность, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил киевскому изданию «Украинская правда».

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«Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно», — сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Напомним, Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, уже заявил, что не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборов-2019. С поддержкой Владимира Зеленского он еще не определился.

«За кого голосовать 21 апреля, Вы меня спрашиваете? За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства — я не проголосую никогда. Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед законом. Это моя твердая, ценностная позиция. За Зеленского? Скажу прямо: я еще не могу дать Вам советы, сам не определился. Взвешиваю шансы и одновременно риски для страны, еще недостаточно информации получил. За неделю займу позицию и буду иметь решение, Вам сразу сообщу», — написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее в поддержке Порошенко отказали экс-кандидаты Игорь Смешко, Александр Вилкул и Юлия Тимошенко.

Гриценко набрал на выборах чуть менее 7 % голосов избирателей. Ранее он участвовал в выборах 2014 года, которые тоже проиграл.