Дважды политэмигрант: так и не посадивший Порошенко Портнов сбежал в Венгрию

Новости Украины

Американское радио «Свобода» отыскало следы пропавшего с радаров после начала СВО украинского политика Андрея Портнова. Для этого понадобилось целое расследование со ссылкой на три независимых друг от друга источника, итоги которого выложили на ютуб-канале проекта РС под названием «Схемы».

Оказывается, бывший замглавы администрации Януковича покинул Украину 3 июня 2022 года через пропускной пункт «Чоп (Тиса)» в Закарпатской области и сейчас находится в Венгрии.

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В Госпогранслужбе на информационный запрос американских пропагандистов заявили, что не могут ответить на вопрос, на каком основании Портнов пересек границу во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины «О защите персональных данных».

В последний раз Портнов давал о себе знать 16 февраля – за 8 дней до начала спецоперации. Именно тогда он выложил в своем телеграм-канале запись состоявшегося за день до того эфира в программе Хард с Влащенко на теперь уже бывшем ахметовском телеканале «Украина 24».

Тогда Портнов, надувая щеки с видом особы приближенной к императору, важно разглагольствовал обо всем на свете – тут вам и Путин, и Шольц, и минские соглашения, и война и мир, и короли и капуста. Но уже спустя несколько дней затаился как мышь под веником, никак не обозначив свое отношение к происходящему – ни за, ни против, ни даже экзотическое «ни мира, ни войны, а армию распустить».

Это притом, что не так давно тот же Портнов буквально не сходил с экранов украинского телевизора и за словом в карман не лез, причем по любому поводу. Правда, «жил» он в основном в эфирах каналов принадлежавших экс-регионалам и куму Путина Медведчуку.

Для остальной украинской медийки Портнов был персоной нон-грата и в лучшем случае, объектом осторожной критики. В лоб обвинять его было чревато – имевший кучу связей в судебной системе и на Банковой бывший юридический гений сначала группы «Приват», затем последовательно Тимошенко и Януковича был известен щепетильным отношением к собственной репутации, а критикам затыкал рты просто и неэлегантно, добиваясь сатисфакции через суд.

С декабря 2021 года Портнов находился под санкциями США. Его внесли в список лиц по так называемому «акту Магнитского», в который вносят чиновников, причастных, по мнению Госдепа, к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Отвечавший в администрации Януковича за судоустройство Андрей Портнов обвиняется в Штатах в «торговле влиянием на украинские суды». При этом введенные против себя санкции ЕС экс-чиновник успешно отменил через суд – тоже европейский.

После майдана Портнов ломанулся было в Россию, однако там, по свидетельствам Анатолия Шария, Татьяны Монтян и ряда других источников, начал по привычке «быковать» в отношении представителей российских спецслужб в стиле «А вы знаете кто я такой?». Но «фобосы» то ли не знали, то ли наоборот, слишком хорошо знали.

В результате, как говорят злые языки, после ночи проведенной в московском «обезьяннике» Портнов свалил из Первопрестольной в Вену, где уже собрался к тому времени целый выводок именитых украинских политэмигрантов во главе с олигархом Фирташем. Будто бы сохранилось даже компрометирующее Портнова видео с этим эпизодом. Рассорившийся с Портновым Шарий обещал его показать, да так и не показал.

Что интересно, несмотря на перманентную травлю в грантоедских и националистических СМИ и ненависть со стороны свидомой публики, в Украине Зеленского Портнов чувствовал себя очень свободно и хорошо.

В отличие от других видных экс-регионалов СНБО не ввел в отношении Портнова санкций. А когда в сентябре 2021 года у секретаря СНБО Алексея Данилова спросили, как же так, тот ответил:

«У нас столько угроз, кроме Портнова, таких, как Портнов – очень и очень много. Но надо иметь доводы, аргументы».

Почему аргументов против Портнова у СНБО так и не нашлось, и сегодня он не в изоляторе СБУ, как Медведчук, а на воле и в Будапеште, тоже, в принципе, понятно. Дело в том, что «видный юрист» и автор ныне действующего украинского УПК имел, а возможно и до сих пор имеет очень тесные связи с рядом ключевых персон в окружении Зеленского.

С первым главой офиса Зеленского Андреем Богданом Портнов вообще был что называется «вась-вась» – по старой памяти и общим делам в адвокатской среде, где оба начинали в качестве юристов днепропетровских рейдеров – Коломойского, Корбана и т. д.

Но и кроме Богдана людьми Портнова в прессе называют сразу двух замов главы президентского офиса и тоже в прошлом близких к регионалам юристов – Андрея Смирнова и Олега Татарова. Последнего украинские соросята особо ненавидят, считая теневым куратором схем по подрыву усилий семипосольщины в плане обретения абсолютного контроля над украинской судебной системой.

Возвращение Портнова на Украину в мае 2019 года – буквально за два дня до инаугурации Зеленского – было шумным. Вернулся он, как говорят, под личные гарантии Коломойского и Богдана, которым был нужен «свой человек» с таким опытом и послужным списком.

Портнов дал несколько интервью СМИ, близким к Фирташу и Меведчуку, и призвал остальных политэмигрантов времен Януковича возвращаться домой и «менять Украину». Правда, изменить Украину Портнову не удалось.

Начав с шумной кампании против Порошенко, засыпав Генпрокуратуру и ГБР полутора десятками заявлений с перечислением многочисленных «преступлений» пятого президента, Портнов вскоре забуксовал. Ни одно из инициированных им дел против Порошенко так и не дошло до финала.

Ходили даже слухи, что вся антипорошенковская активность была согласованной с Банковой дымовой завесой – для шедших под ее прикрытием закулисных торгов Зеленского с Петром Алексеевичем и давления на последнего.

Тем не менее, имя себе Портнов на этой кампании сделал довольно быстро. На короткое время превратившись в весьма перспективного политика антимайданного лагеря, с которым многие на Украине связывали надежды на прекращение беспредела майданной пятилетки. Благо, советы как надо загнать под лавку «волонтеров, активистов, побратимов и прочих тунеядцев» он давал дельные и юридически выверенные.

Беда в том, что они были обращены в пустоту. Довольно быстро выяснилось, что следовать в фарватере портновских советов власть Зеленского не намерена, а, наоборот, она максимально распласталась именно под «активистами и побратимами», приняв их повестку и перестав чем-либо отличаться от Порошенко.

В этих условиях максимум, что мог Портнов – это обеспечивать свою личную безопасность и решать свои сугубо шкурные дела, пользуясь наличием друзей во власти. Как перспективный политик он быстро сдулся, отказавшись от предложения создать свою собственную партию или войти в ОПЗЖ.

На начальном этапе стоял за Партией Шария, обеспечивая ей юридическую поддержку, а затем разругался и с Шарием. Последнего понесло в резко оппозиционную степь – вплоть до сотрудничества с Медведчуком. Портнова же цепко держали в тени Банковой как соображения личного характера, так и давние контакты и обязательства перед группой Коломойского.

Понятно и то, почему он замолчал во время СВО. Дело в том, что, несмотря на наличие множества давних бизнес-связей и неформальных контактов в Москве, несмотря на выявленную теми же «Схемами» от Радио «Свобода» элитную недвижимость на 2 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Мосфильмовский» в Москве, несмотря на засвеченные связи с Сурковым, Портнов якобы под псевдо «Рашидович Казбек» фигурировал во взломанной хакерами сайта «Миротворец» почте экс-помощника Путина… так вот, несмотря на все это, Портнова трудно было назвать пророссийским политиком.

Негативного отношения к присоединению Крыма к РФ Портнов не скрывал никогда. Крым, как и Донбасс, всегда называл исключительно «оккупированными». Не оспаривал и курса на евроинтеграцию и НАТО.

В одном из программных интервью – еще до избрания Зеленского – на прямой вопрос о том, нужно ли ревизовать движение в сторону Запада после отстранения от власти Порошенко, четко и недвусмысленно ответил, что нет.

С другой стороны, Портнов ненавидел майдан и его активистов, считал их выскочками, отнявшими у него его законное место во власти. Но ненависть к майдану сама по себе отнюдь не делает человека сторонником России. Множество украинских политиков прохладно отнеслись к «революции достоинства». Особенно те, у кого она отняла теплые места, должности, привилегии и остановила карьеру.

Остается открытым вопрос, который мучает украинскую грантоедскую братию. Как же Портнов смог ускользнуть из страны аж в июне, несмотря на запрет выезда для военнообязанных. Ответ на него дает один из друзей Портнова, близкий у пулу Коломойского днепропетровский депутат ВР Бужанский:

«Любимое издание НВ пишет о безуспешных попытках журналистов Схем выяснить, каким образом Андрей Портнов выехал за границу. На самом деле, практика, использованная Портновым, удивительно проста и широко распространена в природе. Нужно встретить женщину, и родить с ней ребенка, потом второго и третьего. А я где то слышал, что у Андрея их на две установленные законом нормы».

Обиженная на Портнова за предательство чета Шарий ответила и на другой вопрос. Кто же те добрые люди, которые помогли Портнову не только спокойно и без ущерба пережить последние несколько месяцев в Киеве, но и, не став жертвой «охоты на ведьм», беспрепятственно свалить за бугор.

«2 июня – это тогда, когда ваших родных и близких уже отлавливали на пляжах и в полях для того, чтобы вручить повестки. Казалось бы – причем тут Ермак, которого в Штатах уже всерьез называют работающим на две стороны… Отмечу также, что пока Портнов находился в Украине, честные проукраинские блогеры типа Стерненко не вспоминали о нем и держали свои языки исключительно глубоко в задницах. Команды от Офиса Президента не поступало, потому и «не замечали». Намного важнее какие-то инстаграмщицы и тик-токерши», – говорит Шарий.

Добавила свои пять копеек и жена Шария:

«А оказывается, выехал из страны Портнов – и все молчат. И молчат, что жена его гражданка России, что у них недвижимость в России. А ещё и свалил из страны, пока сотни тысяч мужчин, не желающих воевать и умирать, выехать не могут никуда. А где наша журналистика мощная?»

Ответ, по-моему, очевиден.