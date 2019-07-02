Две африканские страны отказались от безвиза с Украиной

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

С апреля по июль Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на 44-е место, потеряв четыре позиции и безвизовый режим с двумя странами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners во вторник, 2 июля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украина делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран. За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Отмечается, что за 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза. Так, в 2009 году граждане Украины могли посещать без визы всего 50 стран мира, занимая 62 место в рейтинге, 5 лет назад – 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира, что является одним из самых высоких показателей в мире.