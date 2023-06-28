«Две бригады ВСУ возьмут за сутки всю Венгрию»: обиженный Соскин пригрозил Орбану

Венгрия слишком зазналась, позволяя себе высказывания о том, что Украина не будет в НАТО и что ей не победить Россию, при этом называя себя страной Запада.

Об этом в своём видеоблоге заявил симпатизирующий националистам украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [премьер Венгрии Виктор Орбан] сказал, что Украина – это не суверенная страна. Более того, он заявил, что поскольку Украина не суверенная страна, то соответственно она не в состоянии сама воевать: «У них нет денег, у них нет оружия, они могут воевать, только потому, что мы на Западе…» То есть он говорит «мы на Западе». Венгрия теперь это Запад, слышите? Это всегда была колония Советского Союза, с 1956 года полностью оккупированная. Он бы сказал, он агент Голушки и Могилевича или нет? Он говорит, что озабочен спасением Украины: проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором в конце. Про то, что не будет Украины в НАТО, это понятно, он заявил, что Украина неспособна выиграть войну у России. Важно то, что сейчас заявили, что они [венгры] не дадут быть евроинтеграции, они заблокировали пакет военной помощи на 500 миллионов Украине из Фонда мира ЕС, сказали денег не дадут. То есть фактически Орбан уже ведёт абсолютно пропутинскую жёстко ориентированную геополитическую линию, всё», – возмущается Соскин.

Эксперт пригрозил, что Украина может в два счёта захватить Венгрию.

«Украина, которая имеет сегодня по сути мощнейшую армию в Европе, боевую, где-то на уровне миллиона человек, вооружённую любым вооружением и бывшим советским модернизированным, и западным всех систем, чтобы она была там где-то как-то встроена. А Венгрия – это Запад, там где-то если сейчас есть 6 миллионов населения реально. Я был десятки раз в Венгрии, там вообще кот не валялся, там хутора, кооперативы, им вообще всё по барабану. По аналогии с украинской армией – пару бригад, и они пройдут эту Венгрию за сутки где-то, выйдут на границы с Австрией, Словакией, Румынией, Может, время такое пришло? Повторить опыт Советского Союза 1956 года Хрущёва, как вы думаете? То есть фактически Орбан полностью списал Украину, украинскую нацию, украинский народ», – добавил политолог.