Две из трёх линий обороны под Харьковом, которыми хвастался Зеленский, оказались бесполезными

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Все три линии обороны на Харьковщине выстроены в совершенно бестолковом порядке – так, что фактически русским необходимо обеспечить прорыв лишь в одном месте.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли оборонительные сооружения на Харьковщине – очевидно, есть. Нам даже показывали, президент там был, Синегубов с ним ходил. Но очевидно, что эти «долбограи» построили одну единственную линию обороны. Первой вообще не было, вторая, они рассчитывали, город-крепость Волчанск, который, как выяснилось, не готов. И где-то есть третья. Так вот, и с третьей проблемы. Она построена не на господствующих высотах, она на хрен не нужна, её не видят наши военные, и роют, выкапывают где удобно, чтобы держать оборону. То есть, с точки зрения фортификаций, эти сооружения, которые видел президент и которые нам пытаются показать, что их много, они там бетонные все, они построены там, где они нахрен никому не нужны, по большому счёту», – возмущался Мосийчук.