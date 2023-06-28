Две крохотные либеральные партии объединились, чтобы «поставить барьер» мятежу Пригожина

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Партия «Новые люди» и «Партия роста» объявили о создании политического союза накануне региональных выборов в России. Объединение не будет иметь особого названия и даже юридически оформляться, поскольку «в России неформальное важнее, чем формальное». При этом в будущем не исключено полное слияние.

По словам лидеров, они хотят противостоять силам, которые стремятся вернуть страну в прошлое. К таковым руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев отнес в частности Евгения Пригожина.

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«Мы видим, как много есть политических сил, которые тянут нас в какую-то архаику, занимаются ресентиментом, пережевыванием старых чувств, эмоций, символов. Этому много примеров. В частности, события 24 июня, когда под лозунгами справедливости и псвдопатриотизма реально идет удар по России, по ее будущему. Этому архаичному движению надо поставить барьер и, наоборот, сделать много общей работы, чтобы Россия двигалась вперед», – сказал Нечаев на пресс-конференции в Москве.

Кстати, сегодня «Новые люди» уже предложили отменить штрафы за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий.

«Чтобы не было даже теоретической возможности наказать людей за то, что они назвали Пригожина и других мятежников преступниками», – пояснил инициативу вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков.

При этом лидер «Партии Роста» Борис Титов считает, что в «светлое» прошлое Россию тянут все же не ЧВК, а те, кто ратует за возвращение государственной экономики. Это, по его мнению, приведет к нестабильности, беспорядкам, бандитизму, а « в итоге прольется кровь».

Что касается СВО, то у разных членов каждой из партий по ее поводу разные мнения, но все они сходятся на необходимости прекращения огня.

Обслуживающий «Новых людей» политолог Илья Гращенков уверен, что потенциально на стороне блока, который он называет «новыми правыми», выступит значительная часть управленческих элит, правительство, губернаторы, крупный бизнес.

«По сути, формируемые сейчас союзы – это посыл именно к элитам. «Новые правые» – могли бы стать базой широкого взаимодействия всех прогрессивных сил. Вот, к примеру, обращение «Партии Роста» о прекращении огня уже поддержало Яблоко. «Новые Люди» говорят о необходимости достижения целей СВО мирным путем», – написал Гращенков в своем тг-канале.

Он полагает, что если «правые» политические партии продолжат дальнейшую консолидацию, такое образование вполне может претендовать на рейтинг в 10-15% и больше.

Однако другие эксперты настроены более скептически.

«Почему-то очень смешно читать новости про объединение «Новых людей» и «Партии роста». Если я правильно помню математику за первый класс, то когда к чему-то прибавляешь ноль, ничего не меняется», – иронизирует один из них Алексей Шабуров

Политолог Ярослав Игнатовский напоминает, что рейтинг «Новых людей» сейчас 2-3%, а «Партии роста» – менее 1%. Он прогнозирует, что новоиспеченный блок даже не преодолеет проходной барьер и полагает, что «Новые люди» под видом союза просто поглощают «Партию роста».

«Для функционеров «Роста» объективно это единственная возможность продлить своё политическое существование, хоть уже и в рамках другой партии», – пишет Игнатовский.

Его коллега Мария Сергеева считает, что для «Новых людей» такое поглощение – рискованный шаг.

«Борис Титов – прикольный мужик, но с каким-то политическим проклятием. «Абрау-Дюрсо» получается у него хорошо, а вот в политике постоянно «что они не делают, не идут дела». Я б на месте «Новых людей» насторожилась: все-таки подцепить плохую карму и неудачу – самое опасное для политика, ибо зависимость от удачного случая и от попутного ветра в нашей сфере очень велика», написала она.

Еще один эксперт Сергей Старовойтов считает сделку все-таки выгодной, поскольку Титов занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей при президнте РФ

«Новые люди» заинтересованы в «Партии Роста» Титова, конечно же, не как в электоральном ресурсе. У ПР нет ни избирателей, ни рейтинга, ни идеологии, ни оргструктуры. Но у «Партии роста», точнее персонально у Бориса Титова, до сих пор сохраняется репутация опытного лоббиста и эта репутация позволит ему организовать фандрайзинг для «Новых людей». Таким образом, это слияние – по сути, сделка по приобретению опытного менеджера», – написал Старовойтов.