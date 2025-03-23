Две миссии вместо одной: к миротворцам на Украине предлагают подключить глобальный Юг и ООН

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Итальянская La Repubblica утверждает, что на Западе готовят «гарантийный план» на случай заключения перемирия Москвой и Киевом. Для гарантирования устойчивого прекращения огня на Украину могут быть отправлены две миротворческие миссии вместо одной: как миротворцы ООН, так и миротворцы от британо-французской «коалиции желающих».

По данным газеты, этот план, кроме наличия двух отдельных миротворческих миссий, предполагает также «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным металлам.

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Предполагается, что первый миротворческий контингент будет сформирован под эгидой ООН, в него войдут военнослужащие стран Азии и Южной Америки. К его формированию планируют привлечь, в частности, Бразилию, Индию, Индонезию и Саудовскую Аравию.

Миротворческие силы этих стран будут сосредоточены на российско-украинской границе.

Во второй контингент войдут военнослужащие из «коалиции желающих» стран Старого Света и их союзников. Это, прежде всего, Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия, отмечает издание. Эти силы будут контролировать границы между ЕС и Украиной.

О том, что у Макрона появиась идея через ООН придать статус миротворцев войскам «коалиции желающих» на Украине после урегулирования конфликта, писала вчера и британская The Daily Telegraph.

По её данным, в ходе обсуждений возникают вопросы, способен ли альянс выполнить такую ​​миссию, для которой может потребоваться до 30 тыс. военных. Также Стармер пытается убедить Трампа оказать поддержку этой операции со стороны США, а тот настроен скептически, отмечает газета.

Как писал Bloomberg, Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих (группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности).

При этом, на жанный момент западные страны пока не достигли конкретных договорённостей о размещении каких-либо войск на Украине. Зато ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной, пишет The Telegraph.