21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Колониальная демократия, Сюжет дня, Украина
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Две русофобские партии пролетают мимо Рады по версии Найема

В новую Верховную Раду проходят только четыре партии. Соответствующие данные со ссылкой на экзитполы обнародовал депутат Верховной Рады Мустафа Найем в своем блоге.

По его данным, «Голос народа» Владимира Зеленского набирает 45%, «Оппозиционная платформа – за жизнь» 19%, «Европейская стратегия» Петра Порошенко – 8%, «Батьквищина» Юлии Тимошенко – 7%.

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Еще два русофобских проекта – партии Святослава Вакарчука и Игоря Смешко набирают по 4%, пока что не преодолевая проходной барьер.

Интересно, что временный руководитель посольства США в Киеве Уильям Тейлор прибыл сегодня, прежде всего, в штаб Вакарчука.

«По-моему, очень символично. Американский куратор – временный поверенный Уильям Тейлор –  приехал не к Зеленскому, а к Вакарчуку. Если так и останется, и при этом партия Вакарчука проиграет выборы, эта история станет ещё более символичной», – отмечает Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко.

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