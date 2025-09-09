Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без выборов на Украине посыплется всё – и государственность, и управляемость, и армия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся деструкция будет усиливаться, будет деградация украинского государства, деградация управления, деградация дойдёт и до армии, к сожалению. Потому что у нас нет возможности изменять ситуацию. Напомню, согласно заявлений президента, 27 тыс. у нас мобилизуется ежемесячно, и согласно данным Генпрокуратуры, у нас в этом году каждый месяц 18 тыс. идёт в самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство. Ровно 66% от состава мобилизованных. Две трети ежемесячно уходят в СОЧ и дезертирство, бегут из армии», – сокрушался майданщих.

Он подчеркнул, что необходимы срочные перемены.