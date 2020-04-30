Две трети украинцев экономят на питании – социолог

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

За прошедший месяц до 43% выросло число украинцев, которые не имеют средств к существованию. Тем не менее, рейтинги украинских властей и президента Владимира Зеленского, оказывается, растут.

Об этом News-Front заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Был проведен ряд исследований по итогам последнего месяца на Украине. В частности, я приведу исследование – это был большой проект, выборка более 6 тыс. респондентов. В течение месяца опрашивали людей относительно актуальных проблем украинского общества. Мы попытались зафиксировать самые интересные изменения», – рассказал Копатько.

По его словам, на первом месте по ощущениям, которые испытывают украинцы – тревожность. «Возросла тревожность. Когда более 40% испытывают тревогу – это достаточно высокий показатель. Но не критичный. Но надежда оставалась на достаточно высоком уровне. Скажу, что украинцы уже были готовы к такому кризису. С 2014 года – перманентный кризис, это надавило на людей еще больше, но процесс адаптации на Украине произошел быстрее, чем в Западной Европе», – считает Копатько.

Кроме того, по его словам, по данным опроса, 43% опрошенных украинцев уже не имеют средств к существованию.

«Мы даем эту информацию как информацию к размышлению – не только людям, но и властям», – отметил социолог.

Он добавил, что большая часть опрошенных украинцев стала экономить на питании. «Только для 25 % респондентов в расходах ничего не изменилось. То есть, мы делаем косвенный вывод, что для трех четвертей это изменилось», – констатировал он.

«Это еще только начало. Я не хочу вас кошмарить, но если доходов будет меньше, то человек каким-то образом будет пытаться компенсировать, либо нарушить правила, либо создать для себя условия. Кризис вступает во вторую стадию – экономическую», – предупреждает социолог.

Копатько утверждает, что украинскую власть народ пока поддерживает, рейтинг Зеленского повысился.

«Это правда, хотя я тоже некоторым моментам удивляюсь. В условиях закрытой экономики людям некуда деваться, им придется выживать вместе. Какой-то крупный бизнесмен не сядет в самолет и лечиться в Лондон не поедет. Работяга тоже никуда не денется», – рассуждает Копатько.

По его данным, более 40% считают, что как прежде уже не будет, а 40% опрошенных полагают, что экономика и социальная жизнь вернутся в прежнее русло.

«Но число оптимистов уменьшается. Более половины опрошенных считают, что ситуация ухудшится и лишь 25% опрошенных настроены оптимистично», – резюмировал Евгений Копатько.