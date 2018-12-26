26.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Социология, Украина
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Две трети украинцев считают Россию “страной-агрессором”

Почти две трети граждан Украины или 63%, считают Россию “страной-агрессором” по отношению к Украине, и лишь 24% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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13% опрошенных «не определились» с ответом. Доля тех, кто считают Россию “страной-агрессором” превышает 90% в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях она меньше 40%. В этих областях совокупная доля тех, кто не считает Россию “агрессором” и не определился – выше 50%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.

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