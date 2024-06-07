Две трети украинских перевозчиков подлежат могилизации

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина


Только треть украинских пассажирских и грузовых перевозчиков имеют возможность получить бронь от мобилизации.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Слуги народа» Владимир Крайденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только треть украинских пассажирских и грузовых перевозчиков имеют возможность получить бронь от мобилизации. Об...

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«Вопрос о мобилизации водителей пассажирских и грузовых перевозок. Сегодня предоставление услуг по международным перевозкам грузов автомобильным транспортом осуществляет чуть более 32 тысяч перевозчиков, причем почти 24 тысячи из которых являются физическими лицами-предпринимателями.

Перевозку пассажиров в международном сообщении осуществляет 3036 лицензиатов, 64% из которых являются физическими лицами-предпринимателями. По внутреннему рынку 12 тысяч 281 лицензиат, 67% физические лица-предприниматели.

Так как процедура бронирования для физических лиц-предпринимателей не предусмотрена, то получается, что реально забронировать только 34 процента компаний, осуществляющих грузовые перевозки и 36 процентов – международные грузовые перевозки», – возмутился депутат.

Однако исполняющий обязанности министра инфраструктуры Василий Шкураков отметил, что попытаться изменить ситуацию можно будет только через петицию и сбор подписей.

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