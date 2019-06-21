21.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Две трети зрителей украинского канала стали хуже относиться к Зеленскому

Около семидесяти процентов опрошенных украинцев оказались разочарованы результатами первого месяца президентства Владимира Зеленского.

Опрос среди своих зрителей проводил телеканал «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу процитировать данные нашего опроса: 70768 голосов, у 33-х процентов людей изменилось отношение к Зеленскому за месяц президентства на лучшее, 67 процентов – на худшее, тревожный звонок для президента Зеленского», – заявил телеведущий.

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