Две трети зрителей украинского канала стали хуже относиться к Зеленскому

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Около семидесяти процентов опрошенных украинцев оказались разочарованы результатами первого месяца президентства Владимира Зеленского.

Опрос среди своих зрителей проводил телеканал «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу процитировать данные нашего опроса: 70768 голосов, у 33-х процентов людей изменилось отношение к Зеленскому за месяц президентства на лучшее, 67 процентов – на худшее, тревожный звонок для президента Зеленского», – заявил телеведущий.