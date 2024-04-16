Две ударные группировки ВС РФ ежедневно проламывают оборону врага на двух направлениях – Хайруллин

За прошедшие полгода Россия создала мощнейшую ударную группировку, которая проламывает оборону ВСУ на двух направлениях.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода назад подразделения ВС РФ вышли на позиции, а три месяца назад начали наступательные операции. И сейчас под Часов Яром мы имеем вторую ударную группировку, которая каждый день идёт – и проламывает оборону укропов.

За полгода у нас две ударные группировки [на Авдеевском и Артёмовском направлениях] вышли на такие темпы продвижения, что они каждый день двигаются. А всё началось с формирования резервных армий», – сказал военкор.