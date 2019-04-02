Две украинские певицы поссорились из-за Зеленского

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-солистка «Виа Гры» Санта Димопулос раскритиковала фотографию в Instagram певицы Оли Поляковой, на которой та позирует с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В интересное время живем, господа! Поздравляю», – подписала фото Полякова.

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Димопулос предложила Поляковой «включать» мозги, перед тем, как выбирать будущее для своей страны.

«Вы бы посадили свою семью и всех своих близких в новый самолет к человеку, который играл только роль пилота? Включайте мозги. Это полезно», – написала бывшая солистка Виа Гры.

«Какое манипулятивное мнение. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты – гораздо сложнее, чем дерибанить бабло на верхах. А насчет профи… А зэк с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? Полетала с ветерком с ним?» – ответила Полякова.