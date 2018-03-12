12.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Дверь ломали арматурой – новые подробности налета СБУ на квартиру киевского журналиста Лукашина

Семь часов продолжался обыск в квартире киевского журналиста Юрия Лукашина, в квартиру которого сегодня утром ворвались сотрудники СБУ.

Об этом сам журналист рассказал киевской интернет-газете “Страна”.

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“Пришли в шесть утра четыре сотрудника СБУ и две-бабушки понятые. Начали ломиться в дверь. По правилам я имею право дождаться адвоката, и после этого они могут начинать. Правила проигнорировали и начали арматурой ломать дверь. Мы на всякий случай вызвали милицию. Объяснили, что без адвоката ничего не будет. Их это не устраивало и они настаивали, что имеют право не дожидаться. Зашли, начался обыск. Спустя какое-то время подъехал адвокат”, – рассказал журналист.

Он сообщил, в результате обыска изъяли телефон, планшет, флешки и накопители.

“Даже из архивов визитки их очень интересовали. Никаких документов, кроме ордера на обыск у них не было. Кроме того, в самом ордере не были указаны участники обыска. На нашу просьбу предоставить удостоверяющие личность документы они не предоставили. Все это длилось около семи часов”, – уточнил Лукашин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в копии постановления суда на проведение обыска, которую обнародовал адвокат Лукашина, говорится, что уголовное дело возбуждено «прокуратурой АРК», а журналист обвиняется в «подрывной деятельности», ведении «информационной войны», направленной на «дискредитацию Украины», которая координировалась из Крыма.