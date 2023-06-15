«Двери открыты» – глава Пентагона ушёл от вопроса об Украине в НАТО

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Министр обороны США Ллойд Остин ушел от прямого ответа по поводу вступления Украины в НАТО.

Это произошло на пресс-конференции, когда глава Пентагона отвечал на вопросы журналистов после очередного заседания в формате Раммштайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши восточные союзники в Европе считают, что вы не оказываете необходимой поддержки вступлению Украины в НАТО. Будут ли какие-то конкретные признаки того, что это будут не только обещания того, что было обговорено в Будапеште, но и будут конкретные шаги вы этом направлении?» – прозвучал вопрос от немецких СМИ.

«Мы продолжаем поддерживать политику НАТО, политику открытых дверей. Страны идут своим собственным путём в эту организацию, и я только могу добавить, что мы придерживаемся решений, принятых в Будапеште, и в будущем, я думаю, вы убедитесь, что наши союзники и партнёры будут работать сообща для того, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить необходимые гарантии для движения вперёд», – ответил Остин.