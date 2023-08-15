«Двести тысяч убитыми» – в Москве оценили попытку ВСУ прорваться на Мариуполь

Владимир Гладков .  
15.08.2023 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для решения основной декларативной задачи украинского «контрнаступления» и выхода ВСУ к Мариуполю киевскому режиму придётся сгубить не менее двухсот тысяч жизней своих граждан.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для решения основной декларативной задачи украинского «контрнаступления» и выхода ВСУ к Мариуполю киевскому режиму...

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«Если оценивать уровень потерь ВСУ, на девять километров [захваченной территории] двадцать тысяч убитых, то чтобы пройти сто километров до Мариуполя, это без учёта боёв за крупные города и сёла, и нужно положить порядка двухсот тысяч человек», – сказал военкор.

Хайруллин подчеркнул, что украинская армия не может себе позволить таких потерь – это около половины или трети всей её численности.

«У них сейчас на фронте от трёхсот до четырёхсот тысяч оценивается армия. Это очень низкий для них показатель, получается, мы уже вдвое их сократили. [До начала наступления] они декларировали порядка миллиона людей на передовой. А наша оценка была семьсот тысяч. И вот, представьте, сколько они уже потеряли.

И чтобы только на одном направлении прогрызть нашу оборону, из двухмесячных боёв видно, что украинцы могут двигаться только в узком коридоре, сил на широкий фронт у них не хватает», – резюмировал он.

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