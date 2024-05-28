Двигать «санитарную зону» России придется до границ с Польшей – Сивков

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России придется создавать так называемую «зону безопасности» не только вглубь Украины на 30 километров, а намного дальше, вплоть до границ с Польшей.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, это связано с тем, что освобожденные территории будут включаться в состав РФ, поэтому ее земли снова окажутся под угрозой.

«Для того, чтобы сделать безопасную зону от артиллерии, нужно отодвинуть где-то на 30 километров, сделать безопасную зону от РСЗО типа «Вампир», надо отодвинуть где-то на 50 километров. Для того, чтобы сделать зону, безопасную от «Точки-У» или, скажем, от «Ольхи», надо отодвинуть на 120 километров. А чтобы сделать безопасную зону от ударов ATACMS, надо отодвинуть на 300 километров… Потом задаю вопрос – отодвинули мы эту зону, выбили оттуда ВСУшников, – кто там остается? «Серая зона» – нет, там не «серая зона», там стоят наши войска. Вопрос – эта территория наша или не наша, как поступят жители, которые там живут? Мы имеем пример освобожденной Херсонской и Запорожской области, они проголосуют и войдут в состав России, а значит, это опять будет наша территория и отчет уже пойдет от этой границы, и все опять то же самое. И так – до самой Польши», – заявил Сивков.