Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

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Движение автомобилей по уцелевшим после украинского теракта двум полосам Крымского моста возобновлено.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – сообщил Аксенов.

Минтранс РФ подтвердил, что вскоре возобновится и движение поездов.

«По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по Москве», – говорится в сообщении правительства России.

На полуострове постепенно исчезают и очереди к заправкам.

«Очереди на заправках в Крыму исчезли. Все паникеры просто заправились. Заехал на «Атан» на ул. Толстого в Симферополе, буквально пару машин. Топливо в ассортименте присутствует», – сообщил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.