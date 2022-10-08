Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

08.10.2022  16:22 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Движение автомобилей по уцелевшим после украинского теракта двум полосам Крымского моста возобновлено.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Движение автомобилей по уцелевшим после украинского теракта двум полосам Крымского моста возобновлено. Об этом...

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«Начато движение автотранспорта  по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – сообщил Аксенов.

Минтранс РФ подтвердил, что вскоре возобновится и движение поездов.

«По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по Москве», – говорится в сообщении правительства России.

На полуострове постепенно исчезают и очереди к заправкам.

«Очереди на заправках в Крыму исчезли. Все паникеры просто заправились. Заехал на «Атан» на ул. Толстого в Симферополе, буквально пару машин. Топливо в ассортименте присутствует», – сообщил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

 

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