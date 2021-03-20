Движение к феодализму. Власть на местах выходит из подчинения Киеву

20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Последние местные выборы на Украине показали, что теперь едва ли не каждый мэр считает себя президентом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский философ-майданщик Владимир Ермоленко.

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«Считали, что при Зеленском будет авторитаризм. Прошел год – и все разваливается, монобольшинства нет, центральной власти все меньше. Местные выборы показали, что теперь каждый мэр – сам себе президент, а власть региональных неофеодалов может быть неограничена. Это опасно», – говорит собеседник издания.

«Хорошо, что каждая община начинает понимать: у меня есть деньги, инструменты, что-то могу сам. Это ощущение важное – смелость сказать: я хочу и могу. Но это приводит и к новой феодализации. Когда заходит слишком далеко, страна распадается. У нас нет предохранителя. Нишу централизованной вертикали заполняют правоохранительные органы. Говорят нашему президенту: я твоя единственная надежда», – добавил Ермоленко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты пророчат Украине погружение в общинный феодализм.

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