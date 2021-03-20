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20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Местная власть, Политика, Украина
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Движение к феодализму. Власть на местах выходит из подчинения Киеву

Новости Украины

Последние местные выборы на Украине показали, что теперь едва ли не каждый мэр считает себя президентом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский философ-майданщик Владимир Ермоленко.

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«Считали, что при Зеленском будет авторитаризм. Прошел год – и все разваливается, монобольшинства нет, центральной власти все меньше. Местные выборы показали, что теперь каждый мэр – сам себе президент, а власть региональных неофеодалов может быть неограничена. Это опасно», – говорит собеседник издания.

«Хорошо, что каждая община начинает понимать: у меня есть деньги, инструменты, что-то могу сам. Это ощущение важное – смелость сказать: я хочу и могу. Но это приводит и к новой феодализации. Когда заходит слишком далеко, страна распадается. У нас нет предохранителя. Нишу централизованной вертикали заполняют правоохранительные органы. Говорят нашему президенту: я твоя единственная надежда», – добавил Ермоленко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты пророчат Украине погружение в общинный феодализм.

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