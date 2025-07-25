Движение на Запорожье: российские войска зашли в Степногорск

Олег Кравцов.  
25.07.2025 09:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Активизировалось долгое время находившееся в статичном состоянии Запорожское направление.

Российская армия перешла в наступление вдоль левого берега Днепра, где ранее было Каховское водохранилище.

Активизировалось долгое время находившееся в статичном состоянии Запорожское направление. Российская армия перешла в наступление...

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Изначально было занято село Каменское, затем начались бои за населенный пункт Плавни. А теперь российская армия штурмует крупный поселок Степногорск.

«По состоянию на вчера пехота противника залетала в крайние дома Степногорска, обстановка сейчас пока неизвестна. Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, очевидно, чтобы в дальнейшем развить успех своей пехоты механизированным прорывом. Пока все не очень хорошо и на данном участке», – сокрушается офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов признает продвижение в Степногорске, отмечая, что «враг был замечен в районе Степногорской детской музыкальной школы».

Вражеский ресурс DeepState пишет, что «постоянное давление пехотой противник осуществляет по всему отрезку от Плавней до Щербаков».

«Если в районе Степового, Малых Щербаков и Щербаков удается активно уничтожать пехоту благодаря бесперебойной работе наших экипажей, то в районе Каменского и Плавней ситуация ухудшается», – пишет противник.

На картах, которые публикуются с российской стороны, продвижение в Степногорске пока не отражено.

Но если российской армии удастся освободить Степногорск, то она таким образом обойдет с востока зайдет в тыл возведенной здесь ВСУ линии обороны.

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