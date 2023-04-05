Движение назад: Антироссийские «братушки» лидируют на выборах

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В Болгарии прошли очередные, уже пятые за последние два года, внеочередные выборы в Народное собрание. Оглашены официальные результаты. Избирательная активность болгар мало отличалась от прежних компаний и колеблется в районе 40 процентов. То есть большинство жителей страны, снова, выборы проигнорировали…

Наибольшее число голосов собрала партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) во главе со своим бессменным лидером Бойко Борисовым. Их результат – 26,49%. Коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» добилась немного более скромного результата – 24,57%.

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Для читателей, не слишком хорошо знакомых с политическими реалиями Болгарии, поясню. Обе эти партии считаются прозападными и ориентированными на евроатлантические стандарты. Однако между ними есть существенные различия. Партия ГЕРБ и её глава Бойко Борисов уже трижды становились у руля государства.

Как ни странно это прозвучит, но Борисов – человек с менталитетом, очень близким большинству болгар. Мне он напоминает хитрого зажиточного крестьянина. У нас для такого рода людей прежде существовал термин куркуль.

Приведу пример. В Болгарии, уже не первый год, раскручивается скандал с фотографиями из спальни Борисова. На снимках видна тумбочка с пачками купюр, золотые слитки и… пистолет. Напомню, речь идет о премьер – министре страны.

Состоятельные и влиятельные люди, во всем мире, хранят деньги в банковских сейфах и оружие в руки не берут. Но, только не в Болгарии…

Борисов в своё время, обсуждая с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы несостоявшегося газового проекта «Южный поток», просил к своей стране «братского отношения». Через короткое время, он позволял себе крайне негативные высказывания в адрес России, послушно выполняя команды из Брюсселя.

Борисова трудно назвать политиком. Его цель – власть и деньги любыми средствами.

Совсем иное дело Кирил Петков с его партией «Продолжаем перемены». Человек этот всю свою сознательную жизнь прожил в Канаде. Затем, полагаю, был командирован на историческую родину с единственной целью – противостоять российскому влиянию в Болгарии.

Конечно, силы, которые финансируют и направляют Петкова, себя не афишируют. Однако ощущается очень явный «сросовский душок». Это заметно и по риторике этого «засланного казачка», и по методам работы.

На нынешних выборах «Перемены» потеряли некоторый процент голосов, и многие этот факт связывают с участием в коалиции с «Демократической Болгарией», лидер которой Христо Иванов насстойчиво добивался поставок оружия на Украину. Иванов известен наиболее радикальными антироссийскими взглядами, что неприемлемо для большей части болгар.

Третье место в избирательной гонке получила партия «Возрождение», традиционно считающаяся «пророссийской». Результат 14,15% можно считать ошеломляющей победой.

Еще пару лет назад, главной мечтой лидера партии Костадина Костадинова было попасть в парламент, преодолев необходимый процентный порог. Сейчас «Возрождение» добавило в свой актив более 100 тысяч приверженцев и продолжает набирать обороты.

Главные приоритеты «Возрождения» – борьба с коррупцией, выход Болгарии из НАТО, отказ от введения в денежный оборот евро и сохранение национальной валюты лева.

Перспективы 49-го парламента Болгарии не слишком радужны. Для формирования кабинета министров необходимо согласие между большинством парламентариев. Иначе, решения этого законодательного органа будут нелегитимны.

Союз между прозападными партиями ГЕРБ и «Продолжаем перемены» невозможен по многим причинам. Еще недавно лидеры «Перемен» открыто требовали отправить Бойко Борисова на тюремные нары. Кроме личных разногласий, есть и конфликт интересов между «кукловодами» и теми, кто стоит за этими политическими силами.

Наиболее вероятный исход пятой избирательной компании в Болгарии, это – шестые внеочередные выборы… Снова, страной будет руководить служебное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым.

Некоторые болгарские аналитики предполагают возможность объединения в будущем парламенте ГЕРБа и ДПС (партия турецкого меньшинства), плюс ставших абсолютно беспринципными социалистов (БСП). Фактически, это будет означать возвращение во власть бывшего многолетнего премьера Болгарии Бойко Борисова.

В первом случае, это будет шаг назад. При втором варианте – три шага назад. Болгария не топчется на месте. Она уверенно идет… назад.