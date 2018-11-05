Двое украинских полицейских украли полмиллиона гривен

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении правоохранителей из Харьковской области, которые требовали взятку, а также открыто похитили денежные средства в сумме 459 тыс. грн на предприятии Северодонецка, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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“Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух работников УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ НП Украины и следователя следственного управления ГУ ГФС в Харьковской области, которые во время проведения обыска на одном из предприятий Северодонецка, с целью получения неправомерной выгоды сначала требовали с представителя предприятия неправомерную выгоду, а не достигнув желаемого, превышая предоставленную им власть, открыто похитили часть из обнаруженных при обыске денег на сумму 459 тыс. грн и бежали с места проведения обыска”, – говорится в сообщении.

Двум подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.