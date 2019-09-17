Двое замов Богдана получили выговоры из-за Корбана

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Двое заместителей руководителя офиса президента Украины привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт президента со ссылкой на соответствующий указ гВладимира Зеленского.

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Основанием стало ненадлежащее исполнение обязанностей во время визита Президента Украины в Днепропетровской области.

“За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки Президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу – первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины;

Тимошенко Кириллу Владленовичу – Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины”, – говорится в документе.

Позже зам Богдана Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию. “Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область”, – отметил чиновник и добавил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации, и отказался их озвучивать.

В свою очередь, ряд украинских СМИ написали о том, что причиной привлечения к дисциплинарной ответственности двух замов руководителя Офиса президента Украины, вероятнее всего, стало появление Геннадия Корбана возле Зеленского во время визита президента в Днепропетровск.

Бывший заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации времен Игоря Коломойского Геннадий Корбан не должен был участвовать в мероприятиях, запланированных в рамках последнего рабочего визита Зеленского в Днепрропетровск. Тем не менее Корбан неожиданно для многих, провёл для Зеленского экскурсию по территории недавно открытого сквера вдоль Набережной Победы.