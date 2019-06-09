Двоевластие в Молдове крепчает: назначен и.о. президента по версии Плахотнюка

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня утром Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента республики вместо отстраненного Игоря Додога, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Point.md.

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На эту должность назначен заместитель председателя Демократической партии Павел Филип.

В решении КС говорится, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов.

“Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении”, — говорится в решении.

Павел Филипп должен сообщить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, выдать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее молдавские социалисты и прорумынский блок ACUM приняли декларацию о “захвата государства” в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.

Напомним, парламент Молдовы в ночь на воскресенье назначил правительство и премьер-министра. Премьером стала лидер прорумынской партии Майя Санду.