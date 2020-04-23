Израиль ведёт на Украине двойную игру

23.04.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Посольства США и Израиля выразили возмущение поджогом синагоги в Херсоне, которое произошло ночью 21 апреля, в канун Йoм xa-Шoa – национального Дня памяти в Израиле.

«Около трех часов ночи в «Единый центр 102» полиции Херсонской позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и убежал. Также очевидец сообщил, что пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась», – говорится в сообщении Нацполиции.

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Ситуацию прокомментировал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. «Мы не должны забывать, что в Холокосте перед убийством евреев, синагоги были сожжены!», – возмутился он в соцсети.

Иностранные дипломаты продолжают демонстрировать двуличие – их заботит ситуация на Украине, когда дело доходит только до поджогов мечетей, а героизацию нацистских преступников высшим руководством страны ни в США, ни в Израиле предпочитают не замечать.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко от Херсонской области.

«Основное как-то они не замечают, что в Украине полным ходом нацисты, фашисты сносят памятники, героизируют Бандеру и другую фашистскую мразь, которая убивала еврейский народ во время Великой Отечественной войны. Проводила массовые чистки на территории Украины с помощью полицаев, отправляя евреев в концлагеря, потом сжигая их в топках, моря голодом, снимая с зубов золотые коронки. Как-то странно все получается, в Израиле помнят трагедию, чтят советского солдата и героев Великой Отечественной войны.

А вот о том, что происходит в Украине, они мало говорят. Не подключают свои большие диаспоры в мировом сообществе. Это явно двойная игра. Они со смертью шутят! …Почти каждый день в социальных сетях выкладывают видео зигующих отморозков, чествование и вручение крестов СС-Галичины, либо же называют улицы всякими «Шухевичами», «Бандерами» и разным отребьем из полицаев.

А не фашизм ли, когда кровавый Порошенко пришел во власть и вернул Героя Украины Шухевичу? А не Турчинов ли, самый настоящий нацист, отдал приказ расстреливать мирных граждан Донбасса? А кто создавал нацистские батальоны «Азов», «Донбасс» и другие с волчьим крюком? А кто нашивку придумал с черепом «Мертвая голова»? А кто ввел слова приветствия в войска Украины «Слава Украине! Героям Слава!»?

А не Зеленский ли еврейской национальности ходит в войсковом однострое, на рукаве которого нашивка черепа – знака дивизии СС «Мертвая голова»?», – негодует экс-депутат.