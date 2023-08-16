«Двойная петля»: послевоенную Украину ждёт демографическая ловушка – Романенко

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Европейское руководство успешно отбирает и интегрирует самых трудолюбивых из сбежавших на Запад украинцев, а лентяев заставляют возвращаться.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше правительство говорит, что когда закончится война, часть мигрантов вернётся, они там не впишутся, потому что очень тоскуют по родине. А кто вернётся сюда? Прежде всего, вернутся те, кто не вписались там, в Европе, потому что они сидят на социалке. Вот, я читал, в Испании, сейчас последний месяц, когда по 400 евро выплачивают. Дальше – всё, давайте, трудоустраивайтесь. И это происходит везде в Европе. В таких странах, как Германия, украинцев интегрируют очень системно – например, получив статус беженца, вы должны бесплатно учиться немецкому языку и вытащить его на уровень «Б1». Это означает, что каждый день вы ходите 4-5 часов в школу, сдаёте серьёзные тесты, также по истории и праву», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что такая практика поможет европейскому руководству отобрать и интегрировать лучших из украинцев, в то время как самые бесполезные будут вынуждены вернуться.

«А теперь, когда закончится война, все эти люди, которые не интегрировались и сидели на социалке, будут вынуждены возвращаться назад. Потому что государство не будет их содержать, и они будут возвращаться. А это люди, у которых отсутствие навыков интеграции и низкая социальная активность указывают на то, что здесь они будут потребителями пенсий, зарплат и любых поступлений с государственного бюджета. Мо получим такую двойную петлю, когда одна часть активного мужского населения после всего произошедшего захочет воссоединиться со своими семьями или просто покинуть пределы нашего «прекрасного и мощного» государства, а вторая часть, которая там не интегрировалась, вернётся назад – в разбитую экономику, и усилит давление на государство, его бюджет и экономику», – подытожил он.