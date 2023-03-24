«Двойник Путина и декорации Мосфильма!» – Крымский мост в украинской пропаганде заменил Мариуполь

Визит президента РФ Путина в Мариуполь и его встреча с жителями на фоне новостроек резко контрастирует с состоянием территорий, которые российская армия оставила год назад под Киевом. Украина продолжает спекулировать на «культе смерти», тогда как Россия демонстрирует стремление к возрождению, заявил в эфире «Крым 24» кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень важная годовщина с того момента, когда мы покинули Киевскую и Черниговскую области. Уже появились публикации, в том числе на Украине, о том, что, собственно говоря, за это время на этих территориях было сделано Украиной и международными спонсорами – ничего. То есть, понимаете, их выгодно сейчас держать в состоянии музея войны, куда приезжают разные делегации, ахают и охают, что вот такие разрушения, но при этом ничего не сделано. А Мариуполь уже демонстрирует не просто настроенную жизнь, новую жизнь», – подчеркнул Тихонов.

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Он рассказал о студентах из Мариуполя, учащихся в Севастополе.

«У нас есть студенты оттуда, и они уже проектируют набережную, и преподаватели из Мариуполя их координируют. И это, поверьте, не политическая инициатива, это личная инициатива, то есть люди нацелены на будущее. Они учатся в архитектуре и прочее в Севастополе и думают, как они будут восстанавливать Мариуполь. Никто, повторяю, не инициировал их. Это совершенно другой настрой. А там «музей смерти». Это похоже на историю с голодомором – культ смерти, мы будем рассказывать про культ смерти. И сейчас из этих территорий под Киевом сделали такую историю, и никто ничего не восстанавливает».

Гости эфира также отметили судорожные попытки украинской пропаганды «разоблачить двойника Путина», который сначала приехал в Севастополь на открытие первых объектов «Нового Херсонеса» – детской школы искусств и филиала «Артека» центра «Корсунь», а затем отправился в Мариуполь посмотреть, как идет восстановление города.

То же самое было в процессе строительства и после открытия Крымского моста – очень долго он был «декорацией Мосфильма», потому что иначе рядовому украинцу придется поверить в силу и возможности России. А это рушит всю конструкцию украинского нацизма – превосходства великих укров над московитами.

«Они также показывают Мариуполь на своих каналах, как показывали Крым, что все под дулами автоматов ходят, что там есть, пить нельзя, ничего нельзя. Все то же самое, что раньше транслировали про Крым», – добавил участник СВО Константин Булатов.