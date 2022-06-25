«Двойной агент» Деркач. Как СБУ «агентурную сеть ГРУ» на Украине разоблачила

Новости Украины

На Украине шпионские скандалы следуют один за другим. Не успели прокурорские вручить подозрение ведущему инженеру-конструктору авиационного ГП «Антонов» по факту «распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора» (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины), как доблестная «избушка» разоблачила вражеское гнездо прямо в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины. «Русские шпионы» арестованы и ждут суда по обвинению в госизмене.

По версии охранки, чиновники были завербованы ФСБ в мохнатом 2012 году еще при Януковиче и передавали русским разведывательную информацию разной сложности: от состояния обороноспособности до обустройства границы и персональных данных сотрудников СБУ.

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Причем, шпионили русские агенты за удивительно мелкий прайс – на Украине на взятках можно было «поднять» больше бабла. Так, завотделом Секретариата Кабмина – он же «агент Киреев» – получал «за выполнение заданий» до 15 тыс долларов разово. А директор одной из дирекций Торгово-промышленной палаты – он же – «агент Гаврилов» – и того меньше: около 2 тысяч долларов. Секретные документы передавались в Москву через закрытый телеграм-канал.

Но, похоже, самой громкой шпионской истории от СБУ, достойной экранизации самим Хичкоком, рискует стать свежее разоблачение агентурной сети российской ГРУ, которая должна была помогать врагу не просто в каких-то мелких пакостях, а – берите выше – не много ни мало – в захвате Украины. Самым известным фигурантом агентурной сети по версии СБУ стал нардеп-мажоритарщик от Сумской области Андрей Деркач. Который, – далее цитата:

«курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГРУ ГШ России с позывным «Ветеран», был связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачем. По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев. Нардеп, в частности, получал средства от ГРУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача».

Сам оговоривший своего бывшего шефа Колесников после задержания пошел на соглашение со следствием – в мае суд уже объявил ему приговор о государственной измене. С его же слов СБУ раскрыло «тайный план» Москвы по захвату Незалежной:

«При входе войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы («частные охранные предприятия» – Ред.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города. ГРУ при захвате Киева планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Белоруссии, оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать заседание в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства».

Тут надо рассказать подробнее о главном подозреваемом. Андрей Деркач – персонаж на Украине более чем известный. Из «золотой молодежи» кучмовской эпохи. Папа его – всесильный при Кучме глава СБУ Леонид Деркач – тот самый, голос которого якобы присутствует на знаменитых «пленках Мельниченко» вместе с голосом покойного главы МВД Кравченко и самого Кучмы, обсуждающих план расправы над оставшимся без головы журналистом Гонгадзе.

Соответственно, пик карьерных и бизнесовых возможностей Деркача-младшего пришелся на первую половину нулевых, когда, имея за спиной влиятельного папу и будучи вхожим в кабинет к Кучме, он сумел выстроить не только бизнес, но и немаленькую по украинским меркам медиа-империю, куда входили печатный еженедельник, несколько интернет-сайтов, общенациональная сеть ФМ-станций и вещавшие на «первой» кнопке УТ и УР телекомпания и радио «Эра».

В политике Деркач предусмотрительно раскладывал яйца по разным корзинам. В период своего первого депутатства, будучи лояльным членом прокучмовского большинства и ориентированной на кучмовского зятя Пинчука фракции «Трудовая Украина», Деркач одним из первых вместе со своей «Эрой» поддержал «Оранжевую революцию» и Ющенко, затем успел поочередно прислониться к Соцпартии Мороза и «Регионам» Януковича. При этом часть его медиа занимали откровенно пророссийскую позицию – в частности, именно на Деркача годами работали такие известные киевские пророссийские медийщики как Владимир Скачко и Аллександр Зубченко. Другая же часть – во все тяжкие пиарила партии «оранжевой коалиции».

После второго майдана, правда, медиаимперия Деркача начала приходить в упадок, и он был вынужден продать свое разговорное радио Эра-ФМ, на частоте которого с тех пор вещает ядовито-прозападное Радио НВ партнера Сороса Томаша Фиалы.

Зато сам Деркач без особых потерь пережил и второй майдан, и крушение регионалов, дважды сумев переизбраться в своем округе на Сумщине и став одним из сорока депутатов старой закалки, переживших электоральное цунами под названием «Слуга народа», смывшее летом 2019 года в политический унитаз практически всю прежнюю политическую элиту страны.

Уже при Зеленском Деркач стал известен украинцам как один из главных – наряду с клевретом Коломойского Александром Дубинским – промоутером т. н. «пленок Деркача» содержавших компромат на сына американского президента Хантера Байдена и на самого Байдена в связи с их коррупционными делишками при Порошенко. Украинский «Байденгейт» разыгрывался слишком синхронно с атаками Трампа и трампистов на верхушку Демпартии, что дало повод заподозрить Деркача в серьезных связях в американском истеблишменте, по крайней мере, в республиканской его части. Возможно, еще со времен давней стажировки молодого Деркача в Штатах.

Подозрения в агентурных связях с Америкой не мешали украинским правым практически открыто называть Деркача «агентом Кремля» – повод давал интересный факт из его биографии – по образованию он является выпускником московской Академии ФСБ. Так что по этой причудливой конспирологической логике Деркач был, как минимум, двойным агентом.

А еще он раздражал националистов своей активной спонсорской поддержкой УПЦ МП и много лет был одним из главных ее меценатов, наряду с бизнесменами Новинским и Нусенкисом, заслужив несколько церковных орденов и в определенные моменты открыто влияя на позицию иерархов – как это имело место в истории с томосом от Порошенко и Варфоломея, когда Деркач, используя свое влияние, не позволил склонить к уходу в раскол нескольких епископов.

И вот такой персонаж объявлен СБУ главным звеном шпионской сети ГРУ.

Самое смешное, что все это – за исключением разве что придуманных на ходу для пущей убедительности нелепых мелких деталей – вполне может быть правдой. Ведь мог же предполагаемый «двойной агент» задание провалить? Во всяком случае, такое допущение вполне объясняет некоторые загадочные странности первых дней спецоперации, когда русские военные заходили на Украину длинными и широкими колоннами, растягивавшимися на километры и становившимися удобными мишенями для вражеской арты.

Входили, двигаясь лишь по основным трассам, не рассчитывая на сколь-нибудь серьезное и ожесточенное сопротивление, без приказа штурмовать крупные города, но лишь блокировать их и уничтожать военную инфраструктуру ВСУ. Входили под аккомпанемент доносившихся из Москвы непонятно к кому адресованных призывов к украинским военным бросать оружие, отказываться подчиняться «президенту-наркоману» и брать власть в свои руки. Очевидно, именно такое развитие событий после входа российских войск было кем-то на Украине Кремлю обещано.

В России долго гадали, в чем бы смысл оказавшихся неудачными маневров военных сил под Киевом, если даже штатскому человеку было понятно, что штурмовать пятимиллионный город такими силами нереально.

Если же допустить, что изначальным планом СВО был не штурм, а именно рассчитанный на быстрое схлопывание режима марш-бросок на Киев с занятием правительственного квартала, бегством Зеленского и Ко, и «коронацией» при поддержке местных сторонников России перепуганными депутатами какого-нибудь договороспособного, склепанного из медведчуков «пророссийского» правительства – тогда все детали паззла сходятся.

Впрочем, это тоже лишь версия. Хотя и объясняющая российской аудитории, кто же те загадочные люди на Украине, которые дезинформировали Кремль о реальной ситуации в стране, устлав российским военным дорогу неоправданными ожиданиями и построенными на их основе неверными прогнозами.

В любом случае, разборки в Киеве предстоят веселые. Кстати, на момент написания этого текста сам Андрей Деркач никак не отреагировал на выдвинутые против него обвинения. Где он в настоящее время находится – неизвестно, его аккаунты в соцсетях молчат с 31 января.

Так что нельзя исключать и варианта, что он, как и Медведчук, сидит без объявления где-нибудь в зинданах СБУ, дожидаясь удобного Зеленскому и Ко момента для нового яркого шоу с предъявлением граду и миру очередного кающегося и изрядно помятого на вид «российского агента» в камуфляже и наручниках.