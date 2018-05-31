31.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические убийства, Провокации, Скандал, Украина

Двойные стандарты “мирового сообщества”


Международные организации продемонстрировали двойные стандарты, отреагировав на фейковое убийство беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, но проигнорировав реальное убийство Олеся Бузины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко.

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«Он еще не успел «умереть» в «скорой помощи» по пути в больницу, а уже соболезнования заявили ОБСЕ, Совет Европы, ООН. А когда реально убили Олеся Бузину, оппозиционных депутатов, до сих пор нет реального соболезнования и даже напоминания о том, что нужно разобраться. Четыре года никто не может пойти на суд, потому что суд окружен боевиками. И где мировое сообщество?», – сказал Скачко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 29 мая украинское МВД сообщило об убийстве Аркадия Бабченко, однако уже через сутки СБУ объявила инцидент инсценировкой в рамках спецоперации.

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