31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Двойные стандарты “мирового сообщества”

Международные организации продемонстрировали двойные стандарты, отреагировав на фейковое убийство беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, но проигнорировав реальное убийство Олеся Бузины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко.

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«Он еще не успел «умереть» в «скорой помощи» по пути в больницу, а уже соболезнования заявили ОБСЕ, Совет Европы, ООН. А когда реально убили Олеся Бузину, оппозиционных депутатов, до сих пор нет реального соболезнования и даже напоминания о том, что нужно разобраться. Четыре года никто не может пойти на суд, потому что суд окружен боевиками. И где мировое сообщество?», – сказал Скачко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 29 мая украинское МВД сообщило об убийстве Аркадия Бабченко, однако уже через сутки СБУ объявила инцидент инсценировкой в рамках спецоперации.