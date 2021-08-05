Двойные стандарты ОБСЕ. Россия отказалась играть по чужим правилам

Вчера в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) заявили, что их наблюдатели не приедут на сентябрьские выборы в Госдуму РФ.

Формальная причина — БДИПЧ не устроило количество наблюдателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой выражает недоумение таким подходом.

«В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек. Мы, конечно, всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла», – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он обращает внимание, что структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Например, такая ситуация уже имела место в 2007-м.

«И тогда, и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала. Кроме того, БДИПЧ настаивал на том, чтобы международное наблюдение осуществлялось в основном их представителями. А это невозможно. Россия всегда выступала за равенство миссий наблюдения. В основе международного наблюдения лежит уважение действующих в стране правил аккредитации. БДИПЧ пыталось шантажировать Россию, нагнетали переговорный процесс, намеревались стать главным (чуть ли не единственным) международным органом по наблюдению за выборами в России, пытались всех отодвинуть. Россия не поддалась давлению», – напомнил политик.

«Мы уже давно не нуждаемся в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы. Всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам. У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. Деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаём и никогда не признаем. Приезжайте – поучитесь, перенимайте наш опыт», – подчеркнул Толстой.

Он также добавил, что сотни наблюдателей, в том числе и парламентарии Совета Европы, готовятся приехать в Москву.

В свою очередь «Коммерсант» приводит слова источника, знакомого с ходом переговоров между ЦИК РФ и БДИПЧ. Он сообщил, что из-за эпидемиологической ситуации и в связи с рекомендациями Роспотребнадзора российские власти установили планку на число наблюдателей от всех структур в 180 человек: это и ПАСЕ, и СНГ, и ПА ОДКБ, и по двусторонним линиям.

«БДИПЧ в этой группе выделялась самая большая доля — 50 наблюдателей», — говорит собеседник издания.

Он уточнил, что бюро отказывалось идти на компромиссы и настаивало, что самостоятельно определяет численность миссий. При этом российская сторона выразила готовность к компромиссу.

«Попросили, чтобы все наблюдатели были привиты признанными в России вакцинами от коронавируса. Бюро на это не пошло», – объясняет источник.