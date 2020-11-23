Двойные стандарты: Полиция в Москве разрешила несанкционированный митинг змагаров

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Московская полиция демонстрирует двойные стандарты в отношении публичных акций в российской столице. В воскресенье вечером никто не препятствовал проведению несанкционированного пикета десятка змагаров перед белорусским посольством.

Собравшиеся были без масок, не соблюдали социальной дистанции, держали в руках националистические флаги и плакаты, выкрикивали лозунги и распевали песни.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Все это могло бы свидетельствовать о либерализме властей, если бы на других публичных акциях в минувшие выходные полиция демонстрировала бы такую же толерантность.

Но нет. Правоохранители пытались сорвать многолюдную встречу с депутатом Госдумы РФ Валериеи Рашкиным, посвященную борьбе за отмену дистанционного образования, даже после того, как собравшиеся убрали все знамена и плакаты.

На другой встрече – с депутатом Денисом Парфеновым – в Медведково был задержан человек с плакатом против уплотнительной застройки.

Репрессиям подверглась еще одна акция против карантинных мер, на проведение которой у организаторов было разрешение. Люди просто постояли на Театральной площади, а затем прошли к памятнику Жукову на Манежной и встали там на минуту в хоровод. После этого несколько мужчин были задержаны за несоблюдение московского законодательства по карантину.

В субботу полицейские задержали парня, проводившего одиночный пикет в поддержку протестов в Хабаровске, когда он уже сворачивал плакат. Формально он нарушил правила – прокрутил по мобильному несколько аудиороликов, но почему тогда все сошло с рук сторонникам белорусской оппозиции, нарушившим как федеральное законодательство, так и московские антиковидные меры?

И уже совсем не случайным видится безразличие правоохранителей к жалкому «шествию» бульварам десятка сторонников либерального фриковатого профессора Валерия Соловья в субботу. Могли ли бы так гладко промаршировать, пусть без лозунгов и плакатов, носители других ценностей.

Что касается змагаров под посольством, то недовольство их акцией демонстрировали простые прохожие, не разделяющие видимо либеральных западнических ценностей белорусской оппозиции.