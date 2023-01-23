Двойные стандарты Турции: Возмущаться осквернению Корана, помогать уничтожению Русской Церкви на Украине

Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО, происходящий в процессе денацификации украинского режима, обнажил множество давних проблем. В том числе, и тлеющее столетиями, межрелигиозное противостояние между христианами и сторонниками Ислама. Недавние события в столице Швеции – Стокгольме, и ответные акции в Турции, свидетельствуют о взрывоопасности общей ситуации в мире. Распри на религиозной почве были причиной множества кровопролитных войн в истории человечества.

Внешний повод для обострения отношений между шведами и турками очевиден и всем давно известен. Нейтральная Швеция, вместе с соседней Финляндией, решили срочно присоединиться к блоку НАТО. То ли параноидальный страх перед Россией, то ли желание поучаствовать в дележе украинских земель, к чему неуклонно движется процесс на самой Украине, подвигли северян на этот шаг. Возможно, и фантомные боли от «Полтавской битвы», где русские похоронили миф о «величии» Швеции, стали причиной стремления в НАТО. Так, или иначе, препятствием на этом пути, неожиданно, стали турки. Последние, являясь членами НАТО, наложили вето на присоединение двух скандинавских стран к альянсу. Поддержка курдских организаций на территории Швеции и Финляндии, также и отказ в выдаче лидеров курдского движения, стали камнем преткновения. Когда же руководителям государств удалось достичь приемлемых договорённостей в этом вопросе, возникли проблемы иного толка.

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Фактическая сторона наметившегося противостояния укладывается в несколько строк. Ультраправый политик, лидер партии «Жесткий курс» («Stram Kurs»), Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман – Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Курдская партия PKK/YPG провела свою многолюдную демонстрацию на том же месте. В ходе манифестации, протестующие требовали отмены соглашения, которое Швеция заключила с Турцией в процессе вступления в НАТО.

В ответ турки для начала предали огню шведский флаг в Стамбуле, возле здания генерального консульства Швеции, о чем сообщило турецкое издание Hürriyet. Флаг, конечно, не Коран, но тоже предмет несущий важный символический смысл…

Вызывает недоумение и то, что сожгли флаг шведский, а сам Расмус Палудан – датчанин… Однако на эти мелочи мировая общественность обращать внимания не стала. Первый акт осудили очень многие общественные институты, второе событие – прошло незамеченным.

В самой Анкаре эмоции разгорелись не на шутку. Естественно отреагировал, прежде всего, МИД Турции, осудив акции в Стокгольме. Министерство обороны Турции также заявило об отмене запланированного визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона. Политические партии в стране поспешили использовать инцидент в своих пропагандистских целях.

Официальный представитель турецкой партии ПСР Омер Челик отреагировал в своем Twitter-аккаунте:

«Те, кто нападают на Коран, также являются врагами святых других религий. Мы должны построить великую солидарность на основе гуманизма против фашизма и политики ненависти».

О толерантности и религиозной терпимости заговорили и исламские лидеры в Турции. Чтобы отреагировать на сожжение Корана перед стокгольмским посольством Турции в Швеции, Коран читали и молились во время утренней молитвы в 90 тысячах мечетей по всей стране.

Президент по делам религий Али Эрбаш принял участие в утренней молитве в мечети Анкары Хаджи Байрам-и Вели:

«Мы должны жить, уважая веру, книги, расы и секты друг друга», — сказал Эрбаш.

Несколько удивляют подобные призывы от представителей Турции. Ведь именно турки столетиями резали головы сербам, грекам, болгарам и армянам, только лишь за то, что те отказывались принять ислам и предать свою веру! Именно турки превратили христианскую святыню «Святая София» – в мечеть… Турецкая сторона старательно не замечает варварское истребление канонической Православной Церкви на Украине при содействии Стамбульского Патриарха, исправно поставляя киевскому режиму всё новое, и новое вооружение… Похоже для турок толерантность и терпимость к чужой вере имеет избирательное значение.

Безусловно, неприемлемы любые акты вандализма по отношению к государственным и религиозным святыням! При этом нужно констатировать, что происходящее сейчас прямое противостояние Россия – НАТО, вскрыло множество противоречий, как в Европе, так и во всём мире. Религиозные разногласия – одна из незаживающих ран человечества. Политическая близорукость некоторых политических лидеров Запада может иметь глобальные последствия для всего населения планеты, для всех нас.