Дворникам Петербурга обещали мягкие диваны и теплый душ. На деле они оказываются в продуваемых бытовках

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Жилищный комитет Санкт-Петербурга в рамках кампании по набору дворников показал служебные помещения для рабочих. «Показательные» кухни, раздевалки, постирочные и душевые выглядят как из каталога IKEA, в то время как сами дворники сообщают о грязных холодных бытовках, продуваемых ветром. Между тем, нехватка работников крайне негативно сказывается на чистоте Петербурга.

Сотрудники Жилищного комитета во время объезда районов особое внимание уделяют организации комфортных служебных помещений для работников, сообщает официальная страница ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В приложенном ролике демонстрируются кадры дворницких Московского района, где к услугам уставших работников предоставлены помещения со свежим ремонтом и стильными интерьерами. В кадр попали мягкие диваны, современные кухни, новая техника,комфортные душевые и раздевалки. Кроме того, отдельно закуплены стиральные и сушильные машины для приведения в порядок рабочей формы.

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https://vk.com/gilcomitet?w=wall-183888501_33771

«Только создав достойные условия труда и отдыха для сотрудников жилищных агентств, только при уважительном отношении к ним со стороны руководителей и жителей города можно поднять на необходимый уровень качество уборки внутриквартальных территорий», – подчеркивают городские чиновники.

Неделей ранее глава Жилищного комитета Олег Зотов сообщал, что в Невском районе в распоряжении дворников выделили сауны и даже бассейны. Правда, фотографии и видео представлены не были.

Тем временем, сами дворники сообщают иные данные. Работники жалуются на холодные, грязные, давно не ремонтированные помещения, где негде разогреть еду и нельзя просушить одежду. Кроме того, даже инвентаря и топлива для уборочной техники выделяется недостаточно.

Однако наиболее важным сигналом от дворников являются жалобы на несоответствие обещанных зарплат и реальных окладов. Если в рекламе от города обещают от 49 тысяч ежемесячно, то в реальности выходит около 30 тысяч за шестидневную рабочую неделю, а остальное – премии.

Нехватка дворников отражается на чистоте петербургских дворов. И горожане, и сами чиновники во время объездов наблюдают обилие сора из-за небрежнойработы дворников. Так, жительница 19 квартала Фрунзенского района Надежда пишет, что мусор вдоль поребрика у перехода остался еще с зимы.

«Турку 8/5, дорога тупиковая, зимой очень плохо убирали. Тракторист не проезжал до конца дороги, дворники один раз пришли, убрали от поребрика. ЖКС 2 убирали всё своевременно. Листва вдоль поребрика после зимы не убрана была», – пишет Надежда.

Ирина сообщает в комментариях на страницах Жилищного комитета, что ее двор убирают раз в месяц.

«Если так будут убирать зимой, мы просто поубиваемся во дворах! По утвержденному правительством регламенту нужно убирать во дворах раз в 2 дня, а у нас с 1 марта пытались убрать только дважды. Ну, нельзя же так!», – отмечает Ирина.

Многие отмечают, что городские структуры, пришедшие на смену частным во время реформы ЖКХ, справляются с уборкой дворов плохо. При этом команде губернатора Александра Беглова за прошлый год дважды поднимали зарплату, мотивируя это качеством работы и сложными условиями труда.

«Город загажен и зимой, и летом. Техника древняя, у дворников нет лопат и спецовки. Это касается вас, не жилкомсервисов. А вы работать не умеете и не собираетесь ничего менять, кроме повышения зарплаты себе любимым», – пишет Юрий в комментарии на страницах Жилищного комитета.

Ранее сообщалось, что в Смольном решили поднять качество уборки дворов с помощью цифрового контроля. Остается гадать, как это поможет в условиях дефицита дворников и нехватки инвентаря.