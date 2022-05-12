Двух фейкомётчиков уже поймали – глава ВГА Херсонской области

Новости Украины

Все, кто распространяет лживую информацию в Херсонской области от имени комендатуры или других органов власти, попадают под уголовную ответственность.

Об этом на брифинге заявил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появляется всё больше и больше информационных роликов или какой-то такой информации, которая ссылается на официальные источники власти, действующую сейчас в Херсонской области. Недавно появился якобы приказ коменданта о том, что квартиры уехавших людей будут изыматься и использоваться для тех, кто приехал. Также появляются ролики о том, что на праздновании Дня Победы в парке Славы и других местах было очень много приезжих специально привезённых людей из Крыма и других регионов», – рассказал глава ВГА.

Он пояснил, что все, кто распространяет такую информацию, попадают под уголовную ответственность.

«Для всех жителей Херсона и для тех, кто остался, и для тех, кто уехал и обязательно вернётся информация официально следующая – будет всё сделано для того, чтобы ваше имущество осталось нетронутым. И если есть проявление какого-то мародёрского действия или каких-то посягательств на имущество, на квартиры, на бизнес, прошу обращаться в комендатуру, если в Херсоне – в комендатуру Херсонской области, есть комендатура городская. В городах и населённых пунктах области есть комендатуры соответствующих населённых пунктов. Всех тех, кто ролики такого рода и информацию такого рода распространяет, предупреждаю, что они подпадают под законодательство и уголовную ответственность, которая называется «мошенничество с официальными документами» и «подделка документов». Уже есть два задержанных. Будет больше, если будете продолжать такую практику», – объяснил Сальдо.