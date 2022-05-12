Двух фейкомётчиков уже поймали – глава ВГА Херсонской области

12.05.2022  20:20 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Все, кто распространяет лживую информацию в Херсонской области от имени комендатуры или других органов власти, попадают под уголовную ответственность.

Об этом на брифинге заявил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все, кто распространяет лживую информацию в Херсонской области от имени комендатуры или других органов...

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«Появляется всё больше и больше информационных роликов или какой-то такой информации, которая ссылается на официальные источники власти, действующую сейчас в Херсонской области. Недавно появился якобы приказ коменданта о том, что квартиры уехавших людей будут изыматься и использоваться для тех, кто приехал. Также появляются ролики о том, что на праздновании Дня Победы в парке Славы и других местах было очень много приезжих специально привезённых людей из Крыма и других регионов», – рассказал глава ВГА.

Он пояснил, что все, кто распространяет такую информацию, попадают под уголовную ответственность.

«Для всех жителей Херсона и для тех, кто остался, и для тех, кто уехал и обязательно вернётся информация официально следующая – будет всё сделано для того, чтобы ваше имущество осталось нетронутым. И если есть проявление какого-то мародёрского действия или каких-то посягательств на имущество, на квартиры, на бизнес, прошу обращаться в комендатуру, если в Херсоне – в комендатуру Херсонской области, есть комендатура городская. В городах и населённых пунктах области есть комендатуры соответствующих населённых пунктов.

Всех тех, кто ролики такого рода и информацию такого рода распространяет, предупреждаю, что они подпадают под законодательство и уголовную ответственность, которая называется «мошенничество с официальными документами» и «подделка документов». Уже есть два задержанных. Будет больше, если будете продолжать такую практику», – объяснил Сальдо.

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