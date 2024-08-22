«Двух месяцев подготовки мало» – эксперт жалуется на профессиональные навыки дроноводов

Максим Столяров.  
22.08.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Двух месяцев обучения совершенно недостаточно для того, чтобы подготовить качественного оператора БПЛА.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил инженер-конструктор беспилотников с позывным «Турист», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Двух месяцев обучения совершенно недостаточно для того, чтобы подготовить качественного оператора БПЛА. Об этом...

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«Нашим дроноводам нужно ещё дофига учиться. Это делается в режиме «нам надо уже завтра». Но, по-грамотному, нужно сдавать тест на профпригодность, есть у него моторика, или нет. Поднять мавик в небо может каждый. А если мы говорим про фпв – это «Формула 1», это нужно уметь маневрировать.

А у нас всех сразу садят на фпв, вот вам симулятор, и летайте. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда приезжаем на боевые – ребята умеют поднимать, умеют маневрировать, иногда даже умеют приземлять. Но обычно никто не возвращает, в посадки скинули, и всё. Он взведённый, представляешь, как тонко надо приземлиться, чтобы бч не сработала?», – сказал инженер.

«Очень мало кто умеет настраивать пульты, кто умеет делать выносы, обустраивать гнездо, знает тактику применения. Ведь оператор БПЛА – это не тот, кто умеет поднять, и влево-вправо повернуть. Это всё равно что про снайпера сказать – этот тот, кто умеет на курок нажать.

Но для снайперских пар у нас есть отработанная методика, они не готовятся два месяца. Там парни живут этой профессией. Когда у нас то же будет с бплашниками – да, я смогу сказать, что мы на голову выше», – подчеркнул эксперт.

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