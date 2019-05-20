Двуличие Запада: Совбез ООН отказался обсуждать нарушения прав русских Украины

20.05.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Большинство делегаций Совета безопасности ООН отказались поддержать инициативу России и обсудить принятый ранее на Украине дискриминационный языковой закон, ущемляющий права большинства русскоязычных жителей страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Категорически против рассмотрения данного вопроса высказались, в частности, представители Франции, Германии, США, Польши и Бельгии.

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«Франция возражает против принятия такой повестки дня по просьбе РФ именно сегодня провести заседание, когда вступает в должность новый президент Зеленский, который выиграл в результате демократичных выборов (так трактуется зачистка неугодных СМИ, политиков и журналистов, – ред.).

Резолюцию, касающуюся российско-украинского кризиса, рассматривать, конечно же, важно, но мы считаем, что не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон в этом конфликте.

Мы не приняли уже резолюцию по гуманитарной ситуации в Донбассе, эти вопросы должны по-прежнему стоять в центре внимания Совбеза, в этой области мы по прежнему ожидаем конкретных действий, от которых зависят миллионы жизней жителей Украины.

Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами в контексте также прекращения огня, вывода вооружений, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск, а также роспуска НВФ на этой территории.

А сегодня мы слышим со стороны России об открытии диалога в отношении нового президента Украины, речь идёт, прежде всего, о том, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Мы сожалеем о том, что председатель не прислушался к просьбам шести делегаций отложить это заседание, мы призываем членов Совбеза проголосовать против проведения этого заседания», – заявил представитель Франции.

При этом глава российской делегации Василий Небензя сделал замечание своему французскому коллеге, отметив, что не существует российско-украинского конфликта, а есть лишь украинский конфликт и кризис в отношениях Украины и России, которое создало предыдущее киевское руководство.

Представитель США также призвал собравшихся не голосовать за рассмотрение языкового вопроса, сведя свою речь к поздравлениям новоназначенного украинского президента.

«Как мы чётко заявили другим членам Совбеза, мы, как Франция и Германия, не видим необходимости в этом брифинге. По нашему мнению, запрос этого брифинга – это чёткая попытка России отвлечь от демократичного, мирного перехода власти в Украине. Мы поздравляем президента Владимира Зеленского с его инаугурацией сегодня как президента Украины, мы рассчитываем на работу с ними, приветствуем его заявления о приверженности национальному единству. Соответственно, США присоединяются к коллегам и призывают членов Совбеза выступить против принятия данной повестки дня», – заявил американец.

В результате голосования повестка так и не была утверждена – 5 делегатов высказались за проведение обсуждения, 6 – выступили против и 4 воздержались.

Представитель Российской Федерации выразил глубокое сожаление итогом голосования, заявив о проявлении двойных стандартов при обсуждении украинского вопроса. Он напомнил, что именно проблема языка была одной из главных причин возникшего после майдана народного недовольства в Крыму и Донбассе.

«Нам очевидно – эта тема для вас неприятна, потому что не позволяет оправдывать ваших подопечных в Киеве. Слишком явные и грубые нарушения прав и свобод миллионов украинских граждан…

То, что этот закон угрожает реализации Киевом своих обязательств по Минским договоренностям, известно уже давно…

Казалось бы, какая связь между языком и Советом безопасности? Прямая. Мы посчитали необходимым предложить созвать это заседание с учетом того, что последние шаги Верховной Рады и с позором уходящего со своего поста бывшего президента Порошенко прямо подрывают дух и букву Минских договоренностей.

А ведь вопрос языковых прав был одним из основных причин, приведших к потере Крыма и конфликту на Донбассе.

15 мая Порошенко подложил своему преемнику еще одну свинью, подписав указ о вступлении в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Незадолго до этого его одобрила Верховная Рада, отвергнув львиную долю поправок, направленных на то, чтобы хоть как-то придать данному националистическому шедевру цивилизованный вид.

Закон нарушает собственную Конституцию и многочисленные международные обязательства, согласно которым Киев гарантирует соблюдение прав национальных меньшинств.

Этот шаг вызвал огромную обеспокоенность русскоязычных граждан Украины, которые в ходе недавних президентских выборов категорически отвергли политику предыдущего украинского президента, искусственно провоцировавшего и культивировавшего вражду с Россией.

Хотел бы напомнить, что русский на Украине понимают и говорят на нем практически все граждане, а по самым скромным подсчетам, русский язык является родным и первым для более чем трети жителей Украины, а, на самом деле, цифра больше. Несмотря на все старания майданных властей вытеснить его из сферы публичного и личного общения, сделать это так и не удалось», – резюмировал Василий Небензя.