Двуличие Зеленского поражает

16.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Недавно обнародованный ролик с обращением украинских религиозных лидеров к жителям Крыма и Донбасса, записанный под патронатом Владимира Зеленского, поражает своей двуличностью, ведь одним из героев ролика был глава раскольников Филарет, благославлявший поставки оружия для убийства жителей ЛДНР.

Об этом в своем блоге пишет журналист из Луганска Игорь Орцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Орцев отмечает, что Зеленский не желает брать на себя ответственность и разрешать конфликт в Донбассе, пытаясь переложить это на чужие плечи.

«Похоже, в управлении параллельной реальностью Зе явно решил переплюнуть По. Скажите, те, к кому обращались участники религиозного ролика под патронатом «Слуги Народа», он тронул вас? Кто-то из Крыма или Донбасса проникся призывами к миру на ломанном русском непонятных людей с пейсами, представителей церквей, которые поставляют капелланов в ВСУ, захватывают православные храмы, Филарета, который благословлял карателей?

Сразу захотелось сложить оружие, открыть границы для бандеровцев, начать говорить по-украински, напялить вышиванки, верно?

Но не в этом даже суть. А суть в том, что это обращение не по адресу. И озвучивают его люди, от которых ничего не зависит.

То есть, команда Зе, или же он сам, не имеет значения, опять все перевернули с ног на голову, причем, цинично используя при этом религию, с целью авансом уйти от ответственности за развязанную бойню, которую они принимают вместе с президентской булавой.

Вместо того, чтобы решать вопрос мира вполне реальными светскими способами, взвалив это тяжелое наследие прежнего режима на свои плечи, вопрос перекладывается на плечи богов всех религий и телевизор с ютубом, где громадянам по-прежнему будут рассказывать, что «война – это мир», но теперь в более изощренной форме.

И ролик этот, конечно, для них – для громадян, для внутреннего использования, для дальнейшего их околпачивания, Донбасс и Крым тут в качестве инструмента мозговой обработки.

Вы видите, пересичные, как мы хотим мира, на коленях молимся, выпрашиваем, готовы простить, а орки не хотят слышать нас, даже на таком святом уровне. Не остается ничего иного, как опять вразумить их… а вы потерпите, сытое будущее не за горами», – описывает Орцев двуличную логику штабистов Зеленского.