Двуличный Запад нашел новую схему подпитки бойни в Донбассе

19.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Старая бронетехника может направиться на Украину с расположенной Германии военной базы США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого издания «World economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера наши авторы прислали нам одну интересную фотографию. Это фотография в Баварии. Как нам сообщили, в Баварии на платформы с близлежащей американской военной базы грузят военную технику – танки, БТР и другие машины. Эта бронетехника грузилась на эшелон, который шел в восточном направлении. По первичной информации, этот эшелон шел в Польшу, и речь шла о ротации войск НАТО, что обычно всегда так происходит.

Сегодня появилась другая информация. Несколько недель тому назад я говорил о том, что возможен вариант, когда негодная техника, но которую можно ремонтировать, пойдет на Украину.

Так вот, я задаю вопрос, не становимся ли мы свидетелями некоего подпитывания Украины вооружением, которое может идти туда как списанное и, таким образом, не подпадать под режим контроля, а затем использоваться самой же Украиной для подпитывания своих Вооруженных сил?

Если это так, то мы становимся свидетелями двойной политики Запада, когда, с одной стороны, говорят о деэскалации конфликта, а, с другой стороны, возможно, посылают технику, под видом списанной, на Украину. Мы это узнаем в ближайшие дни», – рассказал оратор, продемонстрировав имеющийся фотоснимок.

При этом журналист отметил, что в это же время США, Бундесвер и некоторые страны НАТО начали новые учения под легендой нападения России на Европу с применением атомного оружия, что может быть не простым совпадением.

«В нагнетание этой обстановки даже экспорт такой техники может играть определенную роль. Это опасная политика», – резюмировал Сосновский.