Двум Фюрерам не бывать: ЕС ввёл санкции против молдавского кандидата-русофоба и западника

София Русу.  
10.07.2025 22:59
  (Мск) , Кишинев-Тирасполь
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия


Мэру Кишинева и самой заметной фигуре предвыборного блока «Альтернатива» Иону Чебану на 5 лет запретили въезд на территорию ЕС. Серьезная санкция принята на фоне волнения правящей партии PAS за судьбу парламентских выборов.

Представители «Альтернативы» уже заявили, что с пути не свернут, несмотря на то, что власти подготовили против блока целую серию карательных мероприятий.

Мэру Кишинева и самой заметной фигуре предвыборного блока «Альтернатива» Иону Чебану на 5 лет...

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«Политнавигатор» собрал мнения экспертов относительно нового этапа предвыборной рубки в РМ.

Александр Кориненко, политолог: 

«Запрет на въезд в ЕС для Иона Чебана – сигнал, который выходит далеко за рамки персональных ограничений. Он символизирует новую фазу избирательной кампании, где внешнеполитические ориентиры превращаются в инструмент внутренней политической борьбы.

Решение – беспрецедентное. Впервые действующий мэр столицы европейской страны подвергается санкциям от ЕС в разгар избирательного цикла. Почему это происходит сейчас, за два месяца до выборов? Я вижу такие  причины.

1.Вмешательство ЕС в предвыборную повестку. Да, ЕС наш партнер. Но подобные действия могут восприниматься как попытка повлиять на избирателя: мол, посмотрите, кто плохой. Это рискованный прецедент для евробюрократов. Он укрепляет утверждение оппозиции о том, что избирательный процесс в Молдове несвободен, а Брюссель вмешивается.

2.Попытка дискредитации сильного конкурента. На фоне падения рейтингов правящей партии и нарастания протестных настроений Чебан остается одним из немногих публичных политиков, который сохраняет высокий уровень поддержки. Не можем победить честно – вводим санкции.

Можно ожидать и другого эффекта от таких санкций. Избиратель увидит, что к политику относятся несправедливо, и может вокруг него мобилизоваться».

Игорь Шорников,  эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ, директор ИСПИРР:

«Санкции против Чебана – небольшой предвыборный подарок Майе Санду от ее друзей из Еврокомиссии. Тема евроинтеграции – это епархия только Санду, и ни один другой политик в Молдове не может агитировать за ЕС без высочайшего соизволения из Брюсселя. Это, во-первых. А во-вторых, это признание, что Ион Чебан вместе с блоком «Альтернатива» делают успехи, им удается не только конкурировать с ПСРМ, но и с гораздо большим успехом привлекать симпатии правого электората.

Разочаровавшийся в PAS и в Санду проевропейский избиратель примкнет к блоку «Альтернатива», проевропейские убеждения лидеров которого не вызывают сомнений. Более того, блок предлагает разумные решения по преодолению кризиса в стране и наладил прямой диалог с избирателем.

Ион Чебан в последнее время особенно заметен, поэтому и попал под санкции. С точки зрения молдавских властей такой запрет должен отвернуть правого избирателя от «Альтернативы». Но вернется ли такой избиратель к PAS и к Санду? Вряд ли. В лучшем для PAS случае он просто не придет на выборы и позволит украсть свой голос действующей властью. Может, на это и расчет?».

Андрей Сафонов, политолог:

«В Молдове все были готовы, что ярость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обрушится на пророссийских лидеров «Победы» и вообще недостаточно преданных идее евроинтеграции политиков. Возможно, предвидя это, Ион Чебан, самый ресурсный из лидеров «Альтернативы» выдвинул ранее три тезиса, призванных защитить это формирование, которое готовится к участию в парламентских выборах 28 сентября:

  1. «Альтернатива» – однозначно за евроинтеграцию.
  2. В российско-украинской битве Россия – «агрессор».
  3. Мы говорим на румынском языке, а не на молдавском.

Но это не спасло от удара Брюсселя. Подчеркнем: решение это именно верхушки ЕС, а не просьба Майи Санду. Значит, евро-глобалисты сделали ставку только на Санду – именно на Санду, а не на ее партию «Действие и солидарность». Ибо Санду – символ, знамя и центр принятия решений всего режима, тогда как в ее партии серьезных людей нет.

Все это в сумме означает: в ЕС уверены, что только Санду пойдет с ними до конца.

Вопрос: до какого именно?».

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