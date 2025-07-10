Двум Фюрерам не бывать: ЕС ввёл санкции против молдавского кандидата-русофоба и западника

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мэру Кишинева и самой заметной фигуре предвыборного блока «Альтернатива» Иону Чебану на 5 лет запретили въезд на территорию ЕС. Серьезная санкция принята на фоне волнения правящей партии PAS за судьбу парламентских выборов.

Представители «Альтернативы» уже заявили, что с пути не свернут, несмотря на то, что власти подготовили против блока целую серию карательных мероприятий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Политнавигатор» собрал мнения экспертов относительно нового этапа предвыборной рубки в РМ.

Александр Кориненко, политолог:

«Запрет на въезд в ЕС для Иона Чебана – сигнал, который выходит далеко за рамки персональных ограничений. Он символизирует новую фазу избирательной кампании, где внешнеполитические ориентиры превращаются в инструмент внутренней политической борьбы. Решение – беспрецедентное. Впервые действующий мэр столицы европейской страны подвергается санкциям от ЕС в разгар избирательного цикла. Почему это происходит сейчас, за два месяца до выборов? Я вижу такие причины. 1.Вмешательство ЕС в предвыборную повестку. Да, ЕС наш партнер. Но подобные действия могут восприниматься как попытка повлиять на избирателя: мол, посмотрите, кто плохой. Это рискованный прецедент для евробюрократов. Он укрепляет утверждение оппозиции о том, что избирательный процесс в Молдове несвободен, а Брюссель вмешивается. 2.Попытка дискредитации сильного конкурента. На фоне падения рейтингов правящей партии и нарастания протестных настроений Чебан остается одним из немногих публичных политиков, который сохраняет высокий уровень поддержки. Не можем победить честно – вводим санкции. Можно ожидать и другого эффекта от таких санкций. Избиратель увидит, что к политику относятся несправедливо, и может вокруг него мобилизоваться».

Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ, директор ИСПИРР:

«Санкции против Чебана – небольшой предвыборный подарок Майе Санду от ее друзей из Еврокомиссии. Тема евроинтеграции – это епархия только Санду, и ни один другой политик в Молдове не может агитировать за ЕС без высочайшего соизволения из Брюсселя. Это, во-первых. А во-вторых, это признание, что Ион Чебан вместе с блоком «Альтернатива» делают успехи, им удается не только конкурировать с ПСРМ, но и с гораздо большим успехом привлекать симпатии правого электората. Разочаровавшийся в PAS и в Санду проевропейский избиратель примкнет к блоку «Альтернатива», проевропейские убеждения лидеров которого не вызывают сомнений. Более того, блок предлагает разумные решения по преодолению кризиса в стране и наладил прямой диалог с избирателем. Ион Чебан в последнее время особенно заметен, поэтому и попал под санкции. С точки зрения молдавских властей такой запрет должен отвернуть правого избирателя от «Альтернативы». Но вернется ли такой избиратель к PAS и к Санду? Вряд ли. В лучшем для PAS случае он просто не придет на выборы и позволит украсть свой голос действующей властью. Может, на это и расчет?».

Андрей Сафонов, политолог: